هشدار پلیس راهور به شهروندان؛ تردد غیرضروری را به تعویق بیندازید

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی فعلی استان اظهار داشت: اگرچه بارش برف قطع شده اما معابر لغزنده هستند و احتمال یخزدگی وجود دارد.
وی افزود: پیشبینی میشود بارش برف از ساعات پایانی شب با شدت بیشتری ادامه یابد.
رئیس پلیس راهور قزوین با تأکید بر رعایت موارد ایمنی، به شهروندان توصیه کرد: در صورت عدم نیاز ضروری، سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند و حتماً پیش از حرکت، سلامت خودرو و تجهیزات ایمنی را بررسی نمایند.
تقیخانی خاطرنشان کرد: استفاده از زنجیرچرخ در مسیرهای برفی و یخزده الزامی است.
پلیس راهور استان قزوین از رانندگان درخواست کرده با کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی و رعایت کامل نکات ایمنی، در صورت ضرورت تردد، سفری ایمن را تجربه کنند.
گفتنی است بر اساس اعلام هواشناسی، بارشهای زمستانی تا روز چهارشنبه در استان قزوین ادامه خواهد داشت.
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