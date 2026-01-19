هشدار پلیس راهور به شهروندان؛ تردد غیرضروری را به تعویق بیندازید

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی فعلی استان اظهار داشت: اگرچه بارش برف قطع شده اما معابر لغزنده هستند و احتمال یخ‌زدگی وجود دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بارش برف از ساعات پایانی شب با شدت بیشتری ادامه یابد.

رئیس پلیس راهور قزوین با تأکید بر رعایت موارد ایمنی، به شهروندان توصیه کرد: در صورت عدم نیاز ضروری، سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند و حتماً پیش از حرکت، سلامت خودرو و تجهیزات ایمنی را بررسی نمایند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: استفاده از زنجیرچرخ در مسیرهای برفی و یخ‌زده الزامی است.

پلیس راهور استان قزوین از رانندگان درخواست کرده با کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی و رعایت کامل نکات ایمنی، در صورت ضرورت تردد، سفری ایمن را تجربه کنند.

گفتنی است بر اساس اعلام هواشناسی، بارش‌های زمستانی تا روز چهارشنبه در استان قزوین ادامه خواهد داشت.