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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

هشدار پلیس راهور به شهروندان؛ تردد غیرضروری را به تعویق بیندازید

هشدار پلیس راهور به شهروندان؛ تردد غیرضروری را به تعویق بیندازید

قزوین - رئیس پلیس راهور استان قزوین با هشدار نسبت به لغزندگی معابر و احتمال یخ‌زدگی، از شهروندان خواست ترددهای غیرضروری را به تعویق انداخته و تجهیزات زمستانی خودرو را کنترل کنند.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی فعلی استان اظهار داشت: اگرچه بارش برف قطع شده اما معابر لغزنده هستند و احتمال یخ‌زدگی وجود دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود بارش برف از ساعات پایانی شب با شدت بیشتری ادامه یابد.

رئیس پلیس راهور قزوین با تأکید بر رعایت موارد ایمنی، به شهروندان توصیه کرد: در صورت عدم نیاز ضروری، سفرهای خود را به زمان دیگری موکول کنند و حتماً پیش از حرکت، سلامت خودرو و تجهیزات ایمنی را بررسی نمایند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: استفاده از زنجیرچرخ در مسیرهای برفی و یخ‌زده الزامی است.

پلیس راهور استان قزوین از رانندگان درخواست کرده با کاهش سرعت، افزایش فاصله طولی و رعایت کامل نکات ایمنی، در صورت ضرورت تردد، سفری ایمن را تجربه کنند.

گفتنی است بر اساس اعلام هواشناسی، بارش‌های زمستانی تا روز چهارشنبه در استان قزوین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6725572

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