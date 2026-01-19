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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

عراقچی: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و خودشان قضاوت کنند

عراقچی: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و خودشان قضاوت کنند

وزیر خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود نوشت: مجمع جهانی اقتصاد حضور من در داووس را بر اساس دروغ‌ها و فشارهای سیاسی اسرائیل و ماموران و حامیان آن رژیم در آمریکا لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود و در رابطه با جلوگیری از حضور او در داووس نوشت: مجمع جهانی اقتصاد حضور من در داووس را بر اساس دروغ‌ها و فشارهای سیاسی اسرائیل و ماموران و حامیان آن رژیم در آمریکا لغو کرد.

وی افزود: یک حقیقت اساسی در خشونت‌های اخیر در ایران وجود دارد: ما مجبور بودیم از مردم خود در برابر تروریست های مسلح و کشتارهایی به سبک داعش که آشکارا توسط موساد حمایت می شد؛ دفاع کنیم.

عراقچی اشاره داشت: طنز غم انگیز آن است که نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل و کشتار دسته جمعی ۷۱۰۰۰ انسان بیگناه باعث نشد که مجمع جهانی اقتصاد دعوت از مقامات اسرائیلی را لغو کند. در واقع، هرتزوگ حتی در ژانویه ۲۰۲۴ یک دور پیروزی در داووس زد، آن هم در شرایطی که در سوئیس به جرم نسل‌کشی آشکار در غزه با اتهامات جنایی روبرو بود.

وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد اگر می‌بخواهد می تواند به یک موضع ظاهراً "اخلاقی" تظاهر کند، اما حداقل در موضع خود ثابت قدم باشد. استاندارد دوگانه‌ای که الان نشان داد فقط نشانه انحطاط اخلاقی و ورشکستگی فکری است.

عراقچی در پایان خاطرنشان کرده است: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و خودشان قضاوت کنند. شرم فقط مختص کسانی است که غیر از این فکر می کنند. لطفاً مستند زیر را ببینید.

توییت دکتر عراقچی در خصوص جلوگیری از حضور او در داووس

کد مطلب 6725628

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    نظرات

    • ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      47 8
      پاسخ
      حاج عباس مگه اینترنت قطع نیست چطور توییت زدی؟؟
      • ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        4 35
        فکر کنم ایشون وزیرخارجه هستن
    • ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      21 2
      پاسخ
      اینترنت بین‌الملل برای عراقچی خوبه برای مردم ایران خوب نیست، چرا توی نرم افزار ایرانی پست نمی گذاری جناب عراقچی و سایرین
    • ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      33 4
      پاسخ
      توئیت؟! اینترنت؟
    • سی ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      49 2
      پاسخ
      اینکه مردم کشور خودش نمیتونن توییتشو ببینن افسوس داره
    • ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      17 4
      پاسخ
      وزیر امور خارجه چه ربطی به مجمع اقتصادی داره؟!
    • Behsa ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      39 4
      پاسخ
      خودتون نت دارید که توئیت بزنید فقط برای ما مردم قطعه؟؟؟
    • ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      2 19
      پاسخ
      انصافا آقای عراقچی احسنت. دست مریزاد
    • ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      3 17
      پاسخ
      باریکلا
    • زهرا ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      5 43
      پاسخ
      ایران واقعن مظلوم واقع شده...خدایا کجاست فریاد رس....نتانیاهوی شیطان صفت آرزوی مرگت را داریم
    • محسن ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      8 34
      پاسخ
      احسنت به آقای عراقچی
    • ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      8 5
      پاسخ
      این نیرو ها را چه کسانی وارد کشور کرده

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