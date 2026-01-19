عراقچی: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و خودشان قضاوت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود و در رابطه با جلوگیری از حضور او در داووس نوشت: مجمع جهانی اقتصاد حضور من در داووس را بر اساس دروغ‌ها و فشارهای سیاسی اسرائیل و ماموران و حامیان آن رژیم در آمریکا لغو کرد.

وی افزود: یک حقیقت اساسی در خشونت‌های اخیر در ایران وجود دارد: ما مجبور بودیم از مردم خود در برابر تروریست های مسلح و کشتارهایی به سبک داعش که آشکارا توسط موساد حمایت می شد؛ دفاع کنیم.

عراقچی اشاره داشت: طنز غم انگیز آن است که نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل و کشتار دسته جمعی ۷۱۰۰۰ انسان بیگناه باعث نشد که مجمع جهانی اقتصاد دعوت از مقامات اسرائیلی را لغو کند. در واقع، هرتزوگ حتی در ژانویه ۲۰۲۴ یک دور پیروزی در داووس زد، آن هم در شرایطی که در سوئیس به جرم نسل‌کشی آشکار در غزه با اتهامات جنایی روبرو بود.

وی ادامه داد: مجمع جهانی اقتصاد اگر می‌بخواهد می تواند به یک موضع ظاهراً "اخلاقی" تظاهر کند، اما حداقل در موضع خود ثابت قدم باشد. استاندارد دوگانه‌ای که الان نشان داد فقط نشانه انحطاط اخلاقی و ورشکستگی فکری است.

عراقچی در پایان خاطرنشان کرده است: مردم حق دارند حقیقت را بدانند و خودشان قضاوت کنند. شرم فقط مختص کسانی است که غیر از این فکر می کنند. لطفاً مستند زیر را ببینید.