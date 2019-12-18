ترامپ در «اجلاس جهانی داووس» شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه روز سه شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» قصد دارد در اجلاس جهانی داووس که ماه ژانویه برگزار می شود، شرکت کند.

ترامپ سال گذشته به دلیل تعطیلی برخی از سازمانها و ادارات دولتی در آمریکا مجبور شد برنامه خود برای شرکت در این گردهمایی سالانه رهبران اقتصادی جهان را لغو کند.

اما وی یک سال پیش از آن در مجمع جهانی داووس (۲۰۱۸) شرکت کرده بود.

گفتنی است که مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ در شهر داووس توسط «کلاوس شواب» به عنوان محلی برای گردهمایی رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه اندازی شد.