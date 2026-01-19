اعلام بسیج عمومی قسد برای دفاع از کردها مقابل رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اداره خود مختار شمال شرق سوریه در منطقه کردستان این کشور بسیج عمومی صادر کرد و از جوانان کرد خواست که برای حمایت از این گروه به سوریه بروند.

در همین راستا، قسد در بیانیه ای شدید اللحن نیروهای رژیم جولانی را تهدید کرد و گفت: از جوانان کرد در مناطق "روژآوا" و شمال، جنوب، شرق کردستان و در اروپا می خواهیم که متحد شوند، مرزهای متجاوزان را از میان ببرند و به مقاومت [کردها] بپیوندند.

این گروه افزود: امروز دولت ترکیه و باندهای تأثیر پذیرفته از گروهک داعش، حملات به ملت ما را تشدید کرده است و امیدوار هستند که بتوانند اراده ما را بشکنند و مقاومت ما را شکست دهند.

قسد به نیروهای رژیم جولانی برای ورود به مناطق کردنشین سوریه هشدار داد و افزود: شهرهای کردنشین سوریه از دیریک گرفته تا حسکه و کوبانی را به گورستان نسل جدیدی از تأثیرپذیرفتگان گروهک داعش به سرکردگی ترکیه تبدیل خواهیم کرد.

این گروه همچنین از درگیری سنگین قسد با گروه های مورد حمایت رژیم جولانی در حومه "صرین" خبر داد و مدعی شد که نیروهای دموکراتیک سوریه، خسارت زیادی به گروه های متجاوز مورد حمایت دمشق وارد کردند.