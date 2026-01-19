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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۳:۲۱

اعلام بسیج عمومی قسد برای دفاع از کردها مقابل رژیم جولانی

اعلام بسیج عمومی قسد برای دفاع از کردها مقابل رژیم جولانی

اداره خود مختار در شمال شرق سوریه از همه کردهای جهان خواست برای دفاع از این گروه به سوریه بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اداره خود مختار شمال شرق سوریه در منطقه کردستان این کشور بسیج عمومی صادر کرد و از جوانان کرد خواست که برای حمایت از این گروه به سوریه بروند.

در همین راستا، قسد در بیانیه ای شدید اللحن نیروهای رژیم جولانی را تهدید کرد و گفت: از جوانان کرد در مناطق "روژآوا" و شمال، جنوب، شرق کردستان و در اروپا می خواهیم که متحد شوند، مرزهای متجاوزان را از میان ببرند و به مقاومت [کردها] بپیوندند.

این گروه افزود: امروز دولت ترکیه و باندهای تأثیر پذیرفته از گروهک داعش، حملات به ملت ما را تشدید کرده است و امیدوار هستند که بتوانند اراده ما را بشکنند و مقاومت ما را شکست دهند.

قسد به نیروهای رژیم جولانی برای ورود به مناطق کردنشین سوریه هشدار داد و افزود: شهرهای کردنشین سوریه از دیریک گرفته تا حسکه و کوبانی را به گورستان نسل جدیدی از تأثیرپذیرفتگان گروهک داعش به سرکردگی ترکیه تبدیل خواهیم کرد.

این گروه همچنین از درگیری سنگین قسد با گروه های مورد حمایت رژیم جولانی در حومه "صرین" خبر داد و مدعی شد که نیروهای دموکراتیک سوریه، خسارت زیادی به گروه های متجاوز مورد حمایت دمشق وارد کردند.

کد مطلب 6725636

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    نظرات

    • ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      0 9
      پاسخ
      برنامه تجزیه ترکیه از وقتی پ.ک.ک سلاح رو زمین گذاشت ریخته شده. به همین دلیل پ.ک.ک وارد فاز سیاسی شد. انشاالله
    • ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      8 6
      پاسخ
      ایران فعلا باید میزبانی از اردوغان را به تاخیر بیندازه در غیر اینصورت روحیه کردها در مبارزه با داعشی های تحت امر ترکیه و همچنین تروریستهای جولانی ضعیف خواهد شد ما باید در فرسایش دشمنانمون هر دو طرف را غنیمت بدونیم اردوغان منافقه
    • ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      6 19
      پاسخ
      آهای کسانی که خیلی دلتون میخواد از آزادی و آزادگی حرف بزنین الان برید سوریه قشنگ زندگی کنین و لذتش رو ببرین، آهااااااااااا یادم افتاد اونجا برنج و روغن هم ارزون یافت میشه برید حسابی کیف کنین و با آمریکایی ها و اسرائیلی ها و باقی در صلح و آرامش زندگی کنین
    • ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      4 7
      پاسخ
      گولانی(جولانی) همان داعش است که کت شلواری شده است، داعش همان است که به گفته ی ترامپ دست آموز آمریکا است که از ملیت های گوناگون که مهمترین شان جیش المصطفی عثمانی است تشکیل شده است. داعش در واقع نیروی پیاده ی آمریکا است. آمریکا با این کار جان سربازان خود را حفظ و مقاصدش را دنبال می کند. یک روز قطعا دوباره به سمت ایران سرازیر خواهند شد. به هزار و یک دلیل باید به طرق مختلف به کردهای سوریه کمک کنیم همان گونه که سردار سلیمانی ها پیشتر این کار را کردند وگرنه تاوان اش را باید بپردازیم. خیلی باید دقیق بود

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