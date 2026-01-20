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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۶

در نخستین رنکینگ ۲۰۲۶ فیفا؛

ژاپن سقوط کرد ایران شماره ۲۰ ماند/ اسپانیا اول ماند، بلژیک نهم شد

ژاپن سقوط کرد ایران شماره ۲۰ ماند/ اسپانیا اول ماند، بلژیک نهم شد

در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال از سوی فیفا بار دیگر تیم ملی ایران در رتبه بیستم دنیا قرار گرفت اما ژاپن با یک پله سقوط در رتبه نوزدهم و همسایگی شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رده بندی تیم های ملی فوتبال در سال ۲۰۲۶ از سوی سایت فیفا منتشر شد که طی آن شاگردان امیر قلعه نویی در تیم ملی ایران بار دیگر در رتبه بیستم جدول باقی ماندند. این اتفاق در حالی رخ داد که تغییرات قابل توجهی در رنکینگ فیفا به وجود آمده است. به طور مثال ژاپن به عنوان برترین تیم قاره با یک پله سقوط در رده نوزدهم قرار گرفت تا همسایه ایران شود.

همچنین تیم ملی بلژیک نیز با یک پله سقوط در رده نهم قرار گرفت.

برگزاری رقابت های جام ملت های افریقا باعث شد تا تیم های حاضر در این رقابت ها تغییرات اساسی در رتبه بندی فیفا داشته باشند. به طور مثال سنگال پس از قهرمانی در این رقابت ها از رتبه نوزدهم به رده دوازدهم صعود کرد. مراکش نیز با سه پله صعود در رده هشتم قرار گرفت. تیم ملی مصر دیگر همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با وجود چهارمی در جام ملت های آفریقا توانست صعود کرده و در رتبه ۳۱ دنیا قرار بگیرد.

شایان ذکر است تیم های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه رتبه های اول تا سوم را در بین تیم های ملی مردان در اختیار دارند. همچنین تیم های ملی زنان اسپانیا، آمریکا و آلمان نیز سه تیم برتر این بخش هستند. شاگردان مرضیه جعفری در تیم ملی فوتبال بانوان ایران نیز با دو پله صعود در رتبه ۶۸ قرار گرفتند.

کد مطلب 6725719

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    نظرات

    • ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      درفوتبال هیچ چیزقابل پیش بینی نبوده ونه تاج ونه هیچکس نمیتونه غیبگویی کنه..تجربه و گذشته نشون میده اگرتیمی ازلحاظ روانی روحیه خوب داشت وازنامهای بزرگ نهراسیدوبدون دلهره واردمیدان شدوجنگید نتیجه عالی بود.پس بایدیک گروه وتیم روانشناختی کنارتیم حضورداشته وتیم را ازترس دروکرده وشهامت حضوردرمیدان بزرگ وبیخیال ازنام ستارگان را عادی سازی کند.یقینآ تیم ملی دوباره به اوج باورو خودبزرگ بینی واعتمادبه داشته ها مسیر را هموارو پدیده میادین بزرگ خواهدشد..

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