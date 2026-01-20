ژاپن سقوط کرد ایران شماره ۲۰ ماند/ اسپانیا اول ماند، بلژیک نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رده بندی تیم های ملی فوتبال در سال ۲۰۲۶ از سوی سایت فیفا منتشر شد که طی آن شاگردان امیر قلعه نویی در تیم ملی ایران بار دیگر در رتبه بیستم جدول باقی ماندند. این اتفاق در حالی رخ داد که تغییرات قابل توجهی در رنکینگ فیفا به وجود آمده است. به طور مثال ژاپن به عنوان برترین تیم قاره با یک پله سقوط در رده نوزدهم قرار گرفت تا همسایه ایران شود.

همچنین تیم ملی بلژیک نیز با یک پله سقوط در رده نهم قرار گرفت.

برگزاری رقابت های جام ملت های افریقا باعث شد تا تیم های حاضر در این رقابت ها تغییرات اساسی در رتبه بندی فیفا داشته باشند. به طور مثال سنگال پس از قهرمانی در این رقابت ها از رتبه نوزدهم به رده دوازدهم صعود کرد. مراکش نیز با سه پله صعود در رده هشتم قرار گرفت. تیم ملی مصر دیگر همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز با وجود چهارمی در جام ملت های آفریقا توانست صعود کرده و در رتبه ۳۱ دنیا قرار بگیرد.

شایان ذکر است تیم های ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه رتبه های اول تا سوم را در بین تیم های ملی مردان در اختیار دارند. همچنین تیم های ملی زنان اسپانیا، آمریکا و آلمان نیز سه تیم برتر این بخش هستند. شاگردان مرضیه جعفری در تیم ملی فوتبال بانوان ایران نیز با دو پله صعود در رتبه ۶۸ قرار گرفتند.