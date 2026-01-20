ارائه شکوائیه کیفری علیه سران آمریکا و پهلوی توسط مرکز وکلا

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه در نشست خبری با موضوع ارائه دادخواست علیه سران ایالات متحده آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی اظهار کرد: این روزها با توجه به شرایط کشور، هر فرد و هر نهادی تکلیفی بر عهده دارد . اینکه انسان در زمان خودش به تکلیف ها عمل کند، این اقدام ستودنی خواهد بود. مجموعه مرکز وکلا قوه قضاییه با توجه به اقداماتی که جنگ ۱۲روزه انجام داد این اغتشاشات را در ادامه جنگ ۱۲روزه تلقی کرد و ابتدای روز آشوب ها را روز ۱۳ام جنگ دانست .

وی افزود: رئیس جمهور مجرم آمریکا و شبکه تروریستی پهلوی اعتراضات را از مردم ربودند و آن ها به آشوب و غارت تبدیل کردند. در جریان این آشوبها ماهیت این رژیم تروریست بیش از هر زمان دیگر آشکار شد. این رژیم با پولشویی مختلف اقدام به خرید اسلحه میکند و با رسانه های غیرمجاز این آشوب ها را مدیریت می کرد.

عبدلیان پور اضافه کرد:به همین جهت مرکز ما احساس وظیفه کرد تا با اخذ وکالت از خانواده شهدا و همه مردم عزیز کشورمان اقدام به طرح شکایت از رژیم تروریستی آمریکا و رژیم پهلوی کرد.

رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه تصریح کرد: ما از روز اول کارشناس این مرکز در تمامی رشته ها که خواسته شد ورود کردیم. کارشناسی ها را انجام دادیم. حتی این کارشناسان حضور فیزیکی دارند .که خسارات اولیه تقریبا ۳۰همت براورد شده و ۱۸۵آمبولانس در کارشناسی اولیه آسیب دیدند.

وی با اشاره به جزییات کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: کارشناسان از روز اول بدون هیچ گونه تعطیلی، در رشته های مختلف میزان آسیب ها را کارشناسی کردند تا الان بخش عمده ای از کارشناسی ها را انجام دادند.یک سری خسارت ها کلی است یکی سری کلی است .مثل ساختمان هایی که به کل آسیب دیده یا جزیی آسیب دیده است.

عبدلیان پور با اشاره به این دادخواست گفت: این شکواییه‌ای کیفری است که یک کار جدیدی است که تا الان بر علیه آن ها انجام نشده بود.از شخص رئیس جمهور آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی و دو شرکت اسلحه سازی آمریکا و افراد حامی این اغتشاشات و شبکه تروریستی منوتو و ایران اینترنشنال و از بازیگران قدیمی تلویزیون که در خارج از کشور حامی این اغتشاشات بودند،شکایت شده است که حدودا تعداد آن ها به ۵۵ نفر می رسد.

وی اظهار کرد:نکته مهم این شکواییه‌ این است که این دادخواست به گونه ای طراحی شده که بتوان به طور تخصصی آلارم قرمز را از پلیس بین المللی بگیریم.

وی از تعامل حقوقدان ها و وکلای بین المللی در طرح این شکایت خبرداد و گفت:تعامل خوبی با اتحادیه وکلای جهانی و عضو بریکس داریم و توافقنامه ای در برزیل امضا شد که به نحو مطلوب از این همکاری استفاده شود.

عبدلیان پور در ادامه افزود: مدارس هم علاوه بر مساجد آسیب های زیادی دیدند که تمامی این آسیب ها در این شکواییه قید شده است. تا حالا حدود ۲۰۰ نفر از خانواده ها برای طرح شکواییه وکالت دادند. که بعد از اخذ وکالت این افراد اضافه خواهند شد.

عبدلیان پور با اطمینان به اینکه این شکواییه دارای ثمره بین المللی است افزود: آرای محاکم قضایی در همه جای دنیا اعتبار دارد، مثلا رای که در محاکم قضایی اسلامی صادر می شود در جاهای دیگر جهان هم دارای اعتبار است. ما همچنان در محاکم بین المللی هم در حال پیگیری هستیم.

عبدلیان پور درباره شکایت از خاندان پهلوی بیان کرد: ما در طرح شکایت از این افراد از نظرات مهم و حمایت های رئیس قوه قضاییه استقبال می کنیم. خسارتی که به مردم و اموال خصوصی مردم وارد شده را بهش خواهیم پرداخت . دادخواست بر علیه پهلوی را به شعبه ۵۵کیفری دادیم .که زمان رفتن این خاندان از ایران حدود ۳۷۰ چمدان طلا همراهشان برده شد، که با همان پول ها پولشویی کردند و الان درحال تماشای ثمره اش هستیم.

وی همچنان تاکید کرد: عناوین مجرمانه طرح شکایت شده بر علیه این افراد به این شرح است: تشکیل اداره و رهبری و عضویت در گروه تروریستی و تخریب اموال خصوصی و عمومی و آسیب جانی به مردم،حمایت مالی از تروریست ها از طریق تأسیس شبکه های ماهواره ای مداخله گر در امور داخلی کشور،قاچاق سازمان یافته اسلحه و توزیع غیر مجاز اسلحه و مهمات و پولشویی.