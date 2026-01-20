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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

رجبی:آئین اختتامه جشنواره معرفت قلم در اردبیل برگزار شد

رجبی:آئین اختتامه جشنواره معرفت قلم در اردبیل برگزار شد

اردبیل- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت:اولین جشنواره معرفت قلم با تجلیل از نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رجبی ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه اولین جشنواره «معرفت قلم» ضمن قدردانی از اصحاب رسانه و قلم استان برای حضور در این جشنواره اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره معرفت قلم استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی برای ترویج موضوع امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و انتظار و همچنین اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.

وی افزود: خبرنگاران با مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تولید آثار فاخر و قلم فرسایی در راستای اقناع جامعه در جهت تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر میتوانند تاثیرگزار باشند.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به حضور بیش از 70 اثر در اولین جشنواره استانی که بصورت گزارش خبری، تحلیل و یادداشت، تیتر و عکس به معاونت قرآنی اداره کل ارسال شده بود؛گفت: تمامی آثار در بخش های مختلف قابل قبول بود و امیدواریم در دوره های بعد با اطلاع رسانی مناسب و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه شاهد آثار بیشتری در جشنواره باشیم.

کد مطلب 6726134

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