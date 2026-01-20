رجبی:آئین اختتامه جشنواره معرفت قلم در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رجبی ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه اولین جشنواره «معرفت قلم» ضمن قدردانی از اصحاب رسانه و قلم استان برای حضور در این جشنواره اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره معرفت قلم استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی برای ترویج موضوع امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و انتظار و همچنین اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.

وی افزود: خبرنگاران با مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تولید آثار فاخر و قلم فرسایی در راستای اقناع جامعه در جهت تبیین فریضه امر به معروف و نهی از منکر میتوانند تاثیرگزار باشند.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به حضور بیش از 70 اثر در اولین جشنواره استانی که بصورت گزارش خبری، تحلیل و یادداشت، تیتر و عکس به معاونت قرآنی اداره کل ارسال شده بود؛گفت: تمامی آثار در بخش های مختلف قابل قبول بود و امیدواریم در دوره های بعد با اطلاع رسانی مناسب و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه شاهد آثار بیشتری در جشنواره باشیم.