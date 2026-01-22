از افزایش ۴۰ درصدی مشارکت در انتخابات شوراها تاانتظارات مردم از شوراها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سولماز پورنعمت؛ در اوایل دهه سوم انقلاب و در راستای تکمیل زنجیره دولت سازی و برای ارتقای سطح کارآمدی نظام اسلامی و اهمیت دادن به نقش مردم در ساختار تصمیم گیری و حل مشکلات محلی، نهاد نو پای شورای اسلامی شهر و روستا شکل گرفت.

هدف از تشکیل شوراها مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی است و مردم با انتخاب نمایندگانی از میان خود مسائل و مشکلات را حل و فصل می کنند.

مطابق با بیانات مقام معظم رهبری، شوراها؛ نهادی برگرفته از اسلام است که در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی با تقویت نقش مردم در ساختارهای تصمیم گیری برای حل عمل گرایانه مشکلات عینی و مشخص در شهر و روستا تشکیل شده است.

نبود درآمد پایدار نقطه کور زنجیره مدیریتی شهر و روستا

لیدا ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شوراها در صورت ارتباط نزدیک با مردم و تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور جوانان تحصیلکرده و متخصص و با استفاده از روش های علمی و با تکیه بر تجربیات گذشته می توانند در حل مسائل و مشکلات، شهردارن ودهیاران را یاری کنند.

وی با بیان اینکه نقطه کور زنجیره مدیریتی شهرداران و دهیاران عدم تمرکز بر درآمدزایی است افزود: این مسئله در هر سه شهر شهرستان نمین و روستاهای تابعه این شهرستان مشهود است که در این راستا باید گام های موثری برداشته شود تا شهرداران و دهیاران از کمک مالی دولت بی نیاز گردند.

این دانش آموخته حقوق با بیان اینکه بسیاری از روستاها و شهرهای شهرستان در جوار رودخانه ها تشکیل شده اند ادامه داد: در دو دهه گذشته شاهد ساخت و ساز در حاشیه های رودخانه هستیم که شورای اسلامی شهر و روستاهای تابعه شهرستان با نظارت بر این موضوع می توانند جلوی ساخت و ساز های غیر مجاز اطراف رودخانه ها را بگیرند.

وی ادامه داد: جنگل های هیرکانی و زخم هایی که به دست بشر بر پیکر این جنگل های بی نظیر وارد شده است دغدغه مشترک بسیاری از فعالان محیط زیست و مردم است. شورای اسلامی و دهیاران روستاهای حاشیه جنگل می توانند با نظارت و مدیریت صحیح از تخریب جنگل جلوگیری کرده و مردم را نسبت به کاشت درختان جنگلی ترغیب کنند چرا که تنها امید برای گسترش جنگل، مردمی سازی و مشارکت جدی مردم است.

منتخبین در راستای اجرای معماری ایرانی و تاریخی منطقه اهتمام داشته باشند

رویا کرامت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معماری ایرانی موضوعی است که در هیچ کدام از ادوار شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان نمین مورد توجه نبوده است افزود: یکی از زیبایی های که می تواند هر شهر و روستا را متمایز کند. معماری است.

انتظار می رود نسل جدیدی که برای کرسی شوراهای شهر و روستا انتخاب خواهند شد حفظ هویت تاریخی و باستانی شهرستان توجه ویژی ای داشته باشند.

وی به عدم تجهیز فرهنگسرای شهرهای نمین و عنبران بعد از یک دهه انتظار اشاره و بیان کرد: مهمترین موضوع در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرستان عدم تجهیز فرهنگسراهای نمین و عنبران است. با پیگیری های مسئولین ساختمان هر دو فرهنگسرا به پایان رسیده است امیدواریم با پیگیری شوراهای این دو شهر هر دو فرهنگسرا تجهیز و در اختیار هنرمندان و مردم قرارگیرد.

کرامت خاطر نشان کرد: در کنار ساخت و تجهیز زیر ساخت های فرهنگی شهرستان ترغیب و تشویق مردم جهت حضور در اماکن فرهنگی و فعالیت هنرمندان از موضوعاتی است که شوراها باید در این حوزه نیز اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهرستان نمین با کمبود های فراوانی روبروی است افزود: از شوراهای اسلامی شهر و روستا می خواهیم بعد از انتخاب برای بالا بردن کارایی و اثر بخشی شوراها باید و باید از سیاسی کاری، اختلاف های جناحی، حزبی، طایفگی و شخصی دوری کنند. چرا که شوراها باید با تمرکز بر انتخاب افراد متعهد و متخصص برای شهرداری ها و دهیاری ها، بر عملکرد ۴ساله آنها نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.

رویا کرامت با بیان اینکه شهر نمین می توانست یکی از قطب های گردشگری و ترویستی باشد اما خواه و یا ناخواه با ایجاد کارخانه های متعدد، شهرستان صنعتی نام گرفته است تصریح کرد: انتظار مردم از شورای های شهر و روستا پیگیری عدم ساخت صنایع آببر و آلاینده در اطراف شهر و روستاها و تجهیز کارخانه های آلاینده به فیلتر است.

وی به عدم حضور شهروندان و رسانه ها در جلسات شوراها اشاره و افزود: گرچه شوراها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند اما بعد انتخاب شکاف بین مردم و منتخبین را شاهد هستیم در دوره های گذشته حتی در طول سال یک نشست خبری هم برگزار نشده است. هر شهروند حق دارد از تمامی اطلاعات مدیریتی شهر آگاه شود.

علی جاوید در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیاده راه های شهر های تابعه شهرستان نمین بخصوص شهرهای نمین و عنبران وضعیت مناسبی ندارد افزود: گرچه اقداماتی در حوزه اصلاح و احداث مبلمان شهری صورت گرفته است اما همچنان جای کار دارد تا سیمای شهر ها در راستای رفاه حال مردم و جذب توریست اصلاح و احداث شود.

وی با بیان اینکه در ادوار گذشته گزارشی مبنی بر اختلاس یا فساد مالی در سطح شهرستان نمین نداشتیم افزود: انتظار می رود منتخبین ناظر بر شفافیت، کارآمدی و کاهش فساد تلاش کنند. و سالانه بودجه و هزینه کرد شهرداری را به اطلاع مردم برسانند.

علی جاوید به عدم تکمیل ساختمان شهرداری، نبود بوستان و شهر بازی مناسب در شهرهای شهرستان، ترافیک بافت مرگزی شهر نمین و عنبران، نبود امکانات تفریحی، بافت فرسوده شهرها بخصوص عنبران، کمبود ناوگان حمل و نقل و دهها مشکل دیگر در شهرستان اشاره افزود: سال های متمادی است بانوان شهر نمین درخواست پارک بانوان را دارند که تاکنون بی نتیجه مانده است.

وی با بیان اینکه نباید کارهای خوب شورای ها در دوره مختلف را فراموش کنیم افزود: با وجود ثبت نام قشر جوان در این دوره انتظار شورایی چالشی و فعال را داریم که امید است گام محکمی در راستای عمران و آبادانی شهرستان بردارند.

همه شرایط برای رقابتی سالم آماده است

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود اظهارکرد: در شهرها و روستاهای تابعه شهرستان شرایط برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور فراهم است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۶۵ نفر از حوزه های انتخابی شهرهای شهرستان ثبت نام کرده اند افزود: از شهر های نمین ۳۳، عنبران ۱۸ و آبی بیگلو ۱۴ نامزد ثبت نام کننده داریم که در مقایسه با دوره قبل بخصوص در شهر عنبران ۴۰ درصد افزایش مشارکت داریم.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه مجموع بانوان شرکت کننده در این دوره ۷ نفر می باشند خاطر نشان کرد: نقش شوراها در پیشرفت شهر و روستا بیشترین سهم را دارند تلاش خواهیم کرد موانع فرآروی فعالیت های شوراهای شهر و روستا را مرتع کنیم.

وی با بیان اینکه مردم با انتخاب درست خود زمینه ساز تشکیل شورایی کارآمد خواهند شد تصریح کرد: مردم در انتخاب نمایندگان خود به تخصص، تعهد و کارنامه توجه کنند تا افراد متخصص و کارشناس با ارائه ایده و طرح های خود به رفع چالش ها و مشکلات شهر و روستا کمک کنند.

از مردم فرهنگی و آگاه شهرستان نمین می خواهیم ضمن حضور پر شور خود در انتخابات شورای شهر و روستا، ملاک انتخاب را بر تخصص و توانایی قرار دهند و نامزدها نیز بعد از انتخاب در راستای عدالت در تقسیم خدمات شهری، عمران و آبادانی شهر و روستا تلاش کنند.