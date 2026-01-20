به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: به اطلاع دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور می رساند در پی سؤالات مکرر دانشجومعلمان در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول و با توجه به بخشنامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جلسه ای امروز مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ در سازمان مرکزی برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص به فوریت اعلام خواهد شد.