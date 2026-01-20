به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پرداخت حقوق دیماه بازنشستگان کشوری و سوالات مطرح شده درباره نحوه پرداخت اقساط معوقات متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ و تغییر احتمالی حقوق بازنشستگان، مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری توضیحاتی ارائه کرد.

محمد سلیمانی گفت: در اجرای ماده (۶) آیین‌نامه متناسب‌سازی، مقرر گردید پس از صدور احکام متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان از تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱ بر اساس احکام جدید پرداخت شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد مابه‌التفاوت مبالغ پرداختی بابت متناسب‌سازی از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لغایت ۱۴۰۳/۸/۳۰ (هشت ماه) با پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در طول سال ۱۴۰۴ به بازنشستگان پرداخت شود.

سلیمانی یادآور شد: از اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، پرداخت معوقات آغاز شد و کلیه مبالغ تخصیص‌یافته، متناسب با میزان معوقه هر بازنشسته، به حساب عزیزان واریز شد.

به گفته مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری، پیش‌بینی اولیه برای تسویه کامل معوقات متناسب سازی سال ۱۴۰۳، حداکثر ۱۰ قسط بود که با توجه به تخصیص مناسب منابع مالی، پرداخت کلیه معوقات در مدت ۸ ماه به طور کامل انجام پذیرفت و بنابراین از این ماه (دیماه ۱۴۰۴) مبلغ مربوط به معوقات متناسب سازی سال ۱۴۰۳ در حقوق بازنشستگان عزیز پرداخت نخواهد شد.