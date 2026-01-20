حقوق دی ماه بازنشستگان کشوری و گروه فولاد واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله سلیمانی معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه دار کل کشور و بانک عامل، فرایند واریز حقوق دی ماه آغاز شده و عصر دیروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴)، به حساب همه بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق و گروه فولاد واریز شد.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت همه معوقات مربوط به متناسب سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در مدت ۸ ماه گذشته به طور کامل انجام گرفت.

گفتنی است ؛ صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمه‌ای کشور تا پایان خرداد امسال، یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۱۰۴ حقوق بگیر شامل بازنشسته، از کارافتاده، شاغل متوفی و بازنشسته متوفی را تحت پوشش دارد که از این تعداد حدود ۶۵ درصد نیروهای(بازنشسته) وزارت آموزش و پرورش هستند.

همچنین به لحاظ استانی نیز بیشترین آمار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به استان تهران با حدود ۳۴۰ هزار نفر است.