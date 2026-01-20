به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا چگنی ظهر سه‌شنبه در حاشیه آیین بازدید اصحاب رسانه و خبرنگاران از نمایشگاه «بصیرت در غبار» در اراک با اشاره به عمق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: اسناد و شواهد نشان می‌دهد که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با طراحی و برنامه‌ریزی قوی و محکمی، تلاش کردند تا با ایجاد فتنه و آشوب، امنیت و آرامش کشور را خدشه‌دار سازند.

وی افزود: دشمنان و گروه‌های برانداز، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود اعم از رسانه‌ای، روانی و مالی، سعی در گمراه‌سازی افکار عمومی و تشویق به خشونت داشتند، اما مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی با درایت و پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، توطئه آنان را بی‌اثر کردند.

سردار چگنی با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی، امنیتی و مردمی، تصریح کرد: در این حوادث، آشوبگران با خشونتی تمام‌عیار و با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم غیرمجاز، به اموال عمومی و خصوصی و جان مردم حمله کردند.

وی ادامه داد: نیروهای دلیر انتظامی، امنیتی و بسیج با تحمل مشکلات و با رعایت قانون و اقتدار کامل، در صحنه حاضر شدند و مانند سدی محکم در برابر امواج خروشان فتنه ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف پلید خود دست یابد.

وی ادامه داد: این نیروها با وجود محدودیت‌های اجرایی و با شعار «مظلومیت و اقتدار»، مأموریت خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رساندند و آرامش را به جامعه بازگرداندند.

نمایشگاه «بصیرت در غبار»؛ پنجره‌ای به سوی حقیقت‌نگاری

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به نسل جوان، برگزاری نمایشگاه‌هایی چون «بصیرت در غبار» را اقدامی ضروری و تأثیرگذار دانست و گفت: این نمایشگاه‌ها فرصتی ارزشمند هستند تا جوانان و نوجوانان ما با مرور مستندات و تصاویر واقعی از وقایع، به عمق فتنه‌ای که طراحی شده بود پی ببرند و حقیقت را از ابهام و دروغ جدا کنند.

سردار چگنی اظهار کرد: باید با استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، توطئه‌های دشمن را برای نسل جوان تبیین کنیم و آنان را در برابر جنگ نرم دشمن مصون سازیم.