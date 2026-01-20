به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سهشنبه در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه «بصیرت در غبار» (اقلام کشفشده از اغتشاشگران استان مرکزی) با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جایگاه رهبری اظهار کرد: علاقه به رهبری در اعتقادات ملت ایران و آزادیخواهان جهان ریشه دارد و دشمنان با وجود توطئههای مختلف نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند.
وی اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رهبری، مدیران و مسئولان اجرایی استان موظفند تمام توان خود را برای جلب رضایت آحاد جامعه به کار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: دشمنان با تحمیل جنگ و تحریمهای ناعادلانه تلاش کردند تا مردم را از نظام جدا کنند، اما هوشیاری و پیوند مردم با انقلاب و رهبری، مانع موفقیت آنان شد.
قمری با اشاره به رویدادهای اخیر گفت: دشمن از غفلت برخی جوانان سوءاستفاده کرده و آنان را به تخریب و آشوب فراخواند اما حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دی پاسخی محکم به این توطئهها بود.
وی برگزاری نمایشگاه اقلام کشفشده از آشوبگران را فرصتی برای آگاهیبخشیدن به نسل جوان دانست و تصریح کرد: بازدید از این نمایشگاه موجب روشنگری و تبیین حقایق برای جوانان خواهد شد.
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