حق شناس: اغتشاشگران ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بازار رشت خسارت زدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در گفتگو با بخش خبر سیما با تشریح جزئیات خسارات گسترده ناشی از حوادث اخیر رشت، اظهار کرد: در این اغتشاشات حدود ۷۰۰ نقطه در گیلان دچار آسیب شد و عمده آسیب ها در شهر رشت بود که عمده آن در ۴۳۰ مغازه بازار قدیمی رشت متمرکز بود؛ بازاری که برخی نقاط آن تا ۱۰۰ سال قدمت دارد.
وی با بیان اینکه ارزیابی خسارات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: برآورد اولیه از خسارت مالی واردشده در بازار رشت، رقمی در حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
استاندار گیلان در خصوص وضعیت بیمه مغازههای آسیبدیده گفت: بررسیها نشان میدهد بخشی از کسبه فاقد پوشش بیمهای بودهاند برای جبران خسارت بیمهشدگان، پیگیری از طریق سه شرکت بیمه آسیا، ایران و البرز در دست انجام است و برای آن دسته که بیمه نبودهاند نیز از طریق سازوکار حمایتی «حوادث غیرمترقبه» اقدام خواهیم کرد.
بازسازی بازار با «معماری ایرانی-گیلانی»
حقشناس از تدوین یک طرح جامع برای بازسازی اساسی بازار قدیم رشت خبر داد و افزود: ما دنبال این هستیم که با بهرهگیری از مشاوران طراح، یک طرح جدید با ارزش افزوده برای بازار قدیم رشت تهیه و اجرا کنیم.
وی جزئیات این طرح را اینگونه برشمرد: احیای هویت معماری: طرح بر پایه معماری ایرانی، گیلانی و اسلامی و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی از جمله امکان تردد آسان ماشینهای آتشنشانی طراحی خواهد شد.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در طراحی جدید ایجاد یک طبقه با کاربری ارزشافزوده در طرح پیشبینی شود البته با بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی ویژه به آسیبدیدگان مذاکره شده است.
حق شناس گفت: هدف این است که بازار در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه عادی اقتصاد و زندگی بازگردد برای نقاطی که نیاز به بازسازی اساسی دارند، برنامه انتقال موقت کسبه به مکانهای جایگزین در حال انجام است.
سابقه مقاومت استان و پیگیری خسارات در سطح گیلان
استاندار گیلان در پایان با گرامیداشت روحیه مقاومت مردم این خطه، خاطرنشان کرد: استان گیلان در ۱۲ روز جنگ نیز خسارات سنگینی را متحمل شد، اما با همدلی مردم سرپا ایستاد.
وی افزود: علاوه بر بازار رشت، در حال ارزیابی خسارات ۶۶ واحد مسکونی و نقاط دیگر در سطح استان که در این حوادث دچار حریق شدهاند نیز هستیم.
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