فرماندار دشتی: قیمت گوشت در بازار نظارت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تقدیر از عملکرد دامپزشکی استان و شهرستان در صیانت از سلامت جامعه، اظهار کرد: سلامت مردم از جایگاه بالایی برخوردار است و در اجرای هر طرحی باید آسیب‌های احتمالی آن به‌طور کامل دیده و همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی کشتارگاه‌های سنتی، بر ضرورت توجه به معیشت قصابان تأکید کرد و افزود: در این حوزه باید اقدامات پدافندی نیز به‌درستی رعایت شود تا هم سلامت عمومی تضمین شود و هم به کسب‌وکار فعالان این بخش آسیبی وارد نشود.

فرمانداردشتی با بیان اینکه نباید اجازه داد قیمت گوشت در بازار افزایش پیدا کند، گفت: دغدغه‌های قصابان باید شنیده شود و به شبهات و نگرانی‌های آنان پاسخ داده شود تا اجرای طرح‌ها با همراهی و تعامل بیشتری صورت گیرد.

مقاتلی با اشاره به وجود یک کشتارگاه سنتی متعلق به شهرداری بیان کرد: این آمادگی وجود دارد که کمبودها و مشکلات موجود احتمالی برطرف شود و شرایط بهتری برای ارائه خدمات بهداشتی و تأمین گوشت سالم جامعه فراهم آید.