به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، در ادامه روند ساماندهی کشتارگاه‌های سنتی و هدایت کشتار دام به کشتارگاه‌های صنعتی استان بوشهر، مدیرکل دامپزشکی استان به همراه هیأتی متشکل از مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی استان و جمعی از مسئولان مرتبط، دیداری مشترک با حجت‌الاسلام رکنی حسینی امام جمعه گناوه و دانیال اسفندیاری فرماندار این شهرستان برگزار کردند.

این نشست در فضایی صریح و صمیمی با هدف تبیین ابعاد بهداشتی، شرعی، اقتصادی و اجتماعی مصوبه ساماندهی کشتارگاه‌ها انجام شد و طی آن، دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مردم و صنف قصابان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، با ارائه گزارش‌های تخصصی در خصوص ضرورت ارتقای سطح بهداشت کشتار دام، پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، حفظ سلامت عمومی جامعه، نظارت‌های شرعی و حلیت گوشت مصرفی مردم و سایر ابعاد مصوبه برای امام جمعه و فرماندار گناوه تشریح شد.

در ادامه و با دعوت امام جمعه از نماینده صنف قصابان، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنان نیز به‌طور مستقیم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

امام جمعه گناوه ضمن تأکید بر اینکه «باید سخن مردم را شنید و مسئولان موظف به رفع دغدغه‌های آنان هستند»، افزود: اجرای این مصوبه در چارچوب ضوابط بهداشتی و با هدف حفظ سلامت عمومی، امری لازم و قابل حمایت است و در عین حال باید مشکلات صنف‌ها و فعالان اقتصادی نیز با رویکرد حل مسئله پیگیری شود.

وی با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، ضمن تاکید بر اجرای مصوبه ساماندهی کشتارگاه‌های سنتی، خواستار حفظ وفاق و همدلی، هماهنگی با دولت و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه کشتار دام شد و تأکید کرد که هرگونه شبهه انحصار باید با تسهیل سرمایه‌گذاری و مجوز دهی رفع شود.

فرماندار گناوه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از معیشت اقشار مختلف به‌ویژه قصابان شریف این شهرستان و ضرورت تأمین امنیت اقتصادی و روانی آنان، خواستار همراهی و هم‌افزایی برای اجرای مصوبه استانی شد.

در پایان نشست و پس از گفت‌وگوهای انجام‌شده، نمایندگان صنف قصابان شهرستان نیز با توجه به اهمیت ابعاد شرعی و بهداشتی موضوع، آمادگی خود را برای همراهی با مصوبه ساماندهی کشتارگاه‌ها و تأمین گوشت مورد تأیید دامپزشکی از کشتارگاه‌های صنعتی اعلام کردند.

تصمیم اتخاذشده در گناوه، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های اثرگذار استان و همراستایی این شهرستان با دیگر شهرستان‌ها در اجرای این مصوبه می‌تواند ضمن تاکید بر وحدت کلمه، رعایت قانون و تقدم سلامت مردم بر منافع فردی، مسیر استقرار ساختارهای بهداشتی و شرعی در حوزه ذبح و تأمین گوشت را نیز تسهیل کند.