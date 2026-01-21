ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات شورای اسلامی مشگین شهر

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر برابر جدول زمان بدی انتخابات شوراها، ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات پیش روی شورای شهر از حوزه انتخابیه مشگین شهر قطعی شده است.

وی افزود: از آمار نهایی به دست آمده به ترتیب سهم مردان با ۵۵ نفر معادل ۹۴/۸۳ درصد و سهم زنان با ۳ نفر معادل۵/۱۷ درصد بوده و میانگین تحصیلات دانشگاهی و حوزوی به ترتیب ۳۴ نفر با مدرک کارشناسی معادل ۵۸/۶۲درصد،۲۰ نفر با مدرک کارشناسی ارشد معادل با ۳۴/۴۸ درصد ، دکتری ۳ نفر معادل با ۵/۱۷ درصد و تحصیلات حوزوی با ۱ نفر و معادل با ۱/۷۲ درصد است.