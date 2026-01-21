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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۹

ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات شورای اسلامی مشگین شهر

ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات شورای اسلامی مشگین شهر

مشگین‌شهر- فرماندار مشگین‌شهر از ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات شورای اسلامی این شهر خبر داد.

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر برابر جدول زمان بدی انتخابات شوراها، ثبت نام ۵۸ نفر در انتخابات پیش روی شورای شهر از حوزه انتخابیه مشگین شهر قطعی شده است.

وی افزود: از آمار نهایی به دست آمده به ترتیب سهم مردان با ۵۵ نفر معادل ۹۴/۸۳ درصد و سهم زنان با ۳ نفر معادل۵/۱۷ درصد بوده و میانگین تحصیلات دانشگاهی و حوزوی به ترتیب ۳۴ نفر با مدرک کارشناسی معادل ۵۸/۶۲درصد،۲۰ نفر با مدرک کارشناسی ارشد معادل با ۳۴/۴۸ درصد ، دکتری ۳ نفر معادل با ۵/۱۷ درصد و تحصیلات حوزوی با ۱ نفر و معادل با ۱/۷۲ درصد است.

کد مطلب 6726950

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    نظرات

    • سبحان ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
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