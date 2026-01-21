گاز ۲۰۰ مشترک پرمصرف اردبیل قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت خدابنده جلودار اظهار کرد: در اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر کنترل و مدیریت مصرف گاز در ادارات، مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۰ مورد پایش مصرف گاز در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد پایشها به ترتیب مربوط به شهر اردبیل با ۲ هزار مورد، مشگینشهر ۷۹۰ مورد، پارسآباد ۷۲۵ مورد و شهر گرمی ۶۵۵ مورد بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در جریان این پایشها ۶۵۰ اخطار مصرف گاز برای این دسته از مشترکین صادر شده که از این تعداد، ۴۰۰ مورد به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف، منجر به قطع جریان گاز شده است.
وی ادامه داد: تیمهای پایش شرکت گاز استان اردبیل همچنان به صورت مستمر و با حضور میدانی در ادارات و مراکز آموزشی، ورزشی و مذهبی نسبت به کنترل دمای محیط اقدام خواهند کرد.
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