«کریمو» در شهرستان سرایان بیشترین میزان بارش برف را ثبت کرد

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: بر اساس الگوی نقشه ها و خروجی مدل های پیش یابی با ادامه فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک خواهیم بود و بارش ها نیز به صورت کولاک و برف پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: از امروز چهارشنبه اول بهمن ماه تا صبح روز جمعه کاهش دمای هوای محسوسی را در استان شاهد خواهیم بود که وقوع و تشدید یخبندان شبانه را به همراه خواهد داشت.

لطفی تأکید کرد: در ارتفاعات نیز تشکیل مه را پیش بینی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش ها مربوط به «کریمو» در شهرستان سرایان بوده است، بیان کرد: در کریمو شاهد سه سانتی متر برف و سه میلی متر آب حاصل از برف داشته ایم.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: سردترین نقطه خراسان جنوبی نیز فتح آباد فردوس با دمای منفی سه درجه و گرمترین نقطه خراسان جنوبی دهسلم با ۲۱ درجه بوده است.