به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسدالله جعفری صبح چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان که در محل پزشکی قانونی برگزار شد، با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر کشور اظهار کرد: از دل یک تهدید سیاه و جدی، فرصت‌هایی مشاهده می‌شود که به‌عنوان جلوه‌های زیبا و دستاوردهای ارزشمند برای نظام محسوب می‌شوند. از جمله این موارد می‌توان به دشمن‌شناسی، تاب‌آوری و فهم بالای سیاسی مردم عزیز اشاره کرد که با احساس تکلیف و حضور پرشور و پایان‌دهنده خود در میدان، از ادامه تحرکات تروریست‌ها و اغتشاشگران جلوگیری کردند.

وی افزود: حضور کارگزاران نظام در میدان عمل در این ایام نیز از دیگر دستاوردهای حوادث اخیر است. چنین فرصت‌هایی مردم را به آینده روشن کشور امیدوار می‌سازد و تا زمانی که در سایه‌سار ولایت مقام معظم رهبری، این اتحاد مقدس میان مردم و نظام وجود داشته باشد، جای هیچ‌گونه نگرانی از دشمنی مستکبران نیست و انقلاب اسلامی با قدرت به سمت آرمان‌های خود در حال حرکت است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: دشمنان منتظر خالی شدن صحنه از مردم هستند تا با ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت بتوانند به اهداف شوم خود برسند، اما تا امروز در این مسیر ناکام مانده‌اند.

وی افزود: مردم ولایت‌مدار و فهیم ایران اسلامی علی‌رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی، در مقابل دشمنان مصمم پای ارزش‌های ملی و دینی خود ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به خشونت‌ها و رفتارهای اغتشاشگران گفت: در اغتشاشات اخیر شاهد جنایاتی بودیم که از نظر حجم و شکل قابل مقایسه با اغتشاشات و فتنه‌های پیشین نبود. این اقدامات با برنامه‌ریزی و حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی، منافقان و سایر دشمنان ملت انجام شد و اغتشاشگران با استفاده از انواع سلاح‌ها، خشونت زیادی را به کار گرفتند و به جنایات گسترده‌ای دست زدند.

رئیس شورای قضایی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوادث اخیر تصریح کرد: دادگستری استان اصفهان با هماهنگی کامل سازمان‌های وابسته قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، به‌صورت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر در میدان حضور داشته و بدون وقفه مشغول انجام وظیفه هستند.

وی همچنین از انجام هماهنگی‌ها و ایجاد آمادگی لازم برای رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران خبر داد و گفت: از روزهای آغازین حوادث با دستورات مؤکد رئیس قوه قضاییه، جلسات توجیهی برگزار و قضات و شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شدند. اکنون رسیدگی‌ها به شکل سریع، دقیق و قاطعانه با نظارت مستقیم دادستان‌ها در حال انجام است.

حجت‌الاسلام جعفری تأکید کرد: در خصوص افرادی که در اغتشاشات اخیر به‌عنوان آمران، محرکان و عاملان، تحت رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند، دستگاه قضایی با اولویت خون‌خواهی شهدا، وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه تکلیف آمران، محرکان و عاملان داخلی و خارجی حوادث مشخص است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با کسانی که در فضای فیزیکی یا مجازی، با زبان و قلم خود، پیش از اغتشاشات، در حین آن یا پس از آن اقدام به حمایت از تروریست‌ها کرده‌اند، برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از مصادره اموال مجرمین حوادث اخیر به منظور جبران خسارت وارده به اموال دولتی و شخصی خبر داد و افزود: تاکنون تعدادی از پرونده‌ها با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست به محاکم صالحه ارسال شده است. همچنین تحقیقات مربوط به پرونده‌های مرتبط با عاملین شهادت مأموران و مردم، و موارد تحریق، تخریب گسترده و ایجاد ارعاب به عنوان مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض در حال تکمیل توسط ضابطان است و طبق مقررات قانونی با سرعت پیگیری می‌شود.

گفتنی است، این نشست با هدف تقدیر از تلاش‌های جهادی کارکنان سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در استان، به‌ویژه پزشکی قانونی که در حوادث اخیر به‌صورت شبانه‌روزی به ارائه خدمات پرداختند، برگزار شد و در پایان با اهدای لوح تقدیر به مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از خدمات این مجموعه قدردانی به عمل آمد.