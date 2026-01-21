دستگیری وارد کنندگان خسارت به اموال عمومی در اغتشاشات اخیر بندر انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس استان گیلان ۲ نفر از عاملان اخلال در نظم عمومی و واردکنندگان خسارت به اموال عمومی در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند.

متهمان ۱۷ و ۲۴ ساله از گردانندگان اصلی عملیات تخریبی در تجمعات غیرقانونی اخیر بوده اند.

این افراد متهم به تخریب عمدی تأسیسات بانکی، به آتش کشیدن عمدی خودروی یگان انتظامی، ایجاد حریق در اماکن عمومی(مسجد)، ایراد جراحت عمدی به ماموران انتظامی انزلی در حین انجام وظیفه و ایجاد سد معبر با به آتش کشیدن سطل زباله ها، شدند.

در ادامه عملیات و تفتیش از منازل متهمان تعداد زیادی سلاح سرد شامل انواع قمه، چاقو، شمشیر و انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

پلیس با تاکید اینکه بر این که این کشفیات نشان دهنده قصد قبلی متهمان برای ایجاد درگیری و آسیب رسانی گسترده بوده است با دستگیری این افراد، تحقیقات و شناسایی سایر همدستان این اقدامات خرابکارانه در دستور کار پلیس انزلی قرار دارد.