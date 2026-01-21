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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

این‌بار هوش مصنوعی روبه‌روی سؤال‌های سیاسی جوانان نشسته و به دغدغه‌هایی پاسخ داده که سال‌ها در ذهن آن‌ها انباشته شده است.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در هیاهوی همیشگی شبکه‌های اجتماعی، گاهی یک سؤال ساده می‌تواند نقش آینه را بازی کند؛ آینه‌ای که قرار نیست نسخه نجات بپیچد، اما عطش جامعه برای «اگر»‌ها را عیان می‌سازد. این‌بار یک کاربر فضای مجازی خوش ذوق، به‌جای جدل‌های سیاسی، از هوش مصنوعی پرسش‌هایی که در ذهن بخشی از جامعه می‌چرخد را پرسیده است.

او از هوش مصنوعی پرسیده اگر پهلوی بازگردد، آیا اقتصاد درست می‌شود؟ آیا زنان به حقوق ازدست‌رفته‌شان می‌رسند؟ آیا دانشجو می‌تواند بورس تحصیلی بگیرد و از کشور خارج شود؟ آیا ایران از فهرست‌های سیاه اروپا خارج می‌شود؟ شاید باورتان نشود اما همین جابه‌جایی گوینده، متن را از یک بحث معمول مجازی به یک تجربه قابل تأمل تبدیل کرده است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی می‌توانند میدان آزمون روایت‌ها هم باشند. آنچه این کاربر منتشر کرده، بیش از آنکه پاسخی قطعی به آینده باشد، روایتی است از پرسش‌های انباشته‌شده یک نسل؛ همان نسلی که حالا حتی برای خیال‌پردازی سیاسی هم به سراغ هوش مصنوعی می‌رود.

پاسخ سوالات را هوش مصنوعی یکی یکی داده که در ادامه می‌آید:

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

در جواب درست شدن اقتصاد چندتا گزاره آورده در نتیجه گفته، مشکل اقتصاد ایران ساختاری و وابستگی محور است نه صرفا اسم حکومت، حتی در دوران ۵۰ شمسی با وجود درآمد عظیم نفتی، تورم، شکاف طبقاتی و فقر و حاشیه‌نشینی شدید وجود داشت.

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

اینکه زنان به حق و حقوق‌شان خواهند رسید را این گونه پاسخ داده، حقوق زنان در پهلوی طبقاتی و ویترینی بود نه فراگیر، مشارکت سیاسی زنان بسیار محدود و نمایشی بود، همچنین قانون حمایت خانواد پیشرفت‌هایی داشت اما زن روستایی و طبقه پایین عملا بهره‌ای نداشت.

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

آیا دانشجو به راحتی می‌تواند بورس تحصیلی بگیرد را هم جوابش را به این شکل داده است، بورسیه در دوران پهلوی برای فرزندان طبقه بالا و وابسته به حکومت بود، گزینش سیاسی وجود داشت و ساواک نقش مستقیم را ایفا می‌کرد، بسیاری از دانشجویان منتقد از تحصیل محروم یا تبعید می‌شدند. در نتیجه بورسیه آزاد و عادلانه نبود بلکه رانتی و امنیتی بود.

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

نتیجه اینکه از لیست سیاه کشورهای جهان درمی‌آییم یا خیر، هوش مصنوعی گفته، دوران پهلوی وابسته به بلوک غرب بود نه مستقل و با اولین اختلاف مثل قیمت نفت یا سیاست اوپک فشارها شروع شد، نمونه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد بود وقتی منافع غرب به خطر افتاد. از همین رو لیست سیاه عوض خواهد شد اما قطعا وابستگی به همراه دارد.

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

در پس تمامی این سوال‌ها گفته شده که می‌توانیم زندگی نرمال داشته باشیم که هوش مصنوعی با فکت تاریخی که آورده، گفته در سال ۵۶ بیش از ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی بودند و حاشیه‌نشینی در تهران، اهواز و مشهد افزایش داشته و سرکوب شدید سیاسی ساواک، زندان و شکنجه بوده است. در نتیجه زندگی نرمال فقط برای طبقه خاص شهری بوده.

پاسخ‌های هوش مصنوعی به کنجکاوی سیاسی جوانان!

کد مطلب 6727194

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    نظرات

    • ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      533 18
      پاسخ
      منظورتون chat gpt که خودتون فیلتر کردین دیگه؟ الان خوب شده؟
      • عنوان ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        37 237
        بابا تو متن نوشته که یکی از کاربران اینکارو کرده به اعصاباتون مسلط باشید یکم
      • ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        346 17
        کاربر از کجا اینترنت آورده؟ 😒
    • ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      565 14
      پاسخ
      لازم نکرده شما بپرسی و اسکرین شات بگیری، خودمون بلدیم بپرسیم جای این چیزا پیگیری کنید مردم هم مثل "شما" نت داشته باشن
    • ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      424 15
      پاسخ
      اینترنت از کجا آوردین؟
      • علی ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        31 71
        سایت چت جی پی دو سه روزه باز میشه اما اپش فیلتره
    • ماه ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      316 9
      پاسخ
      بابا چرا اینجوری میکنید ؟ ما به کی بگیم صدامونو بشنوه ؟ سه شنبه با اخر هفته چه فرقی داشت که وصل نکردید ؟ توروخدا وصل کنید همه چیمون رو هواست یه زمان دقیق هم که نمیگید ، گفتنی هم که عمل نمیکنید !!!
      • ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        115 47
        آخر هفته اعیاد شعبانیه‌ست.‌اینترنت حق ما نیست، عیدیه
    • ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      263 6
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید به جا این حرف ها
    • نیما ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      235 11
      پاسخ
      به سخن امام علی اصلاح رو هر کسی باید از خودش شروع کنه. انتظاری که داریم از دولت اینه که اول اصلاح رو از خودش شروع کنه و تمام افرادی که با باندبازی و سفارش پست گرفتن رو بذاره کنار و بیاد یکبارم که شده به قشر جوان متخصص خبره اعتماد کنه همانطور که زمان جنگ تحمیلی 8 ساله این جوانان بودند که باعث پیروزی مون شدن. تا زمانی که اصلاح در همه سطوح به صورت واقعی انجام نشه شرایط مردم درست نخواهد شد. کافیه یه سری به ادارات بزنن ببینن چه افرادی با چه تخصصی چه پست هایی که ندارن اونم نه یک پست همزمان چند پست.
    • .‌‌‌... ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      193 6
      پاسخ
      توروخدا نت وصل کنید
    • ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      221 6
      پاسخ
      کاش ما هم اینترنت داشتیم از چت جی پی تی سوالامونو میپرسیدیم…
    • NP ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      36 283
      پاسخ
      خیلی از جوان های ما هنوز نمی دونن نمی خوان بپذیرند که پهلوی ها حتی در جنوب مناطق محروم چه قدر ظلم به زنان جنوب کردند و البته حق میدم به نسل های جدید و بعد از انقلاب چون خاطرات قبل انقلاب دوران پهلوی به خوبی برایشان گفته نشده .. منم زمان قبل انقلاب نبودم و اون دوره رو ندیدم اما گاهی این خاطرات رو از خود بومی ها به زبان خودشون و افرادی که مناطق محروم بودند و حتی در خانواده شوهرم پدرشوهر مرحوم خودم در جنوب شنیدم همینطور در خصوص کشتار جمعی مردم در اصفهان به دستور پهلوی
    • ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      34 118
      پاسخ
      هوش مصنوعی امروز برای من کار می‌کنه. اگه می‌خواین ‌یه چک بکنید
      • ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        109 6
        وقتی اینترنت نداریم که فیلترشکن وصل بشه، هوش مصنوعی چطوری کار میکنه؟!
      • مهسا ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        87 6
        هوش مصنوعی مگه فیلتر نیست چه جوری وصلین!؟
    • یک بیچاره به خاطر قطعی نت ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      215 9
      پاسخ
      بابا به خدا اجاره و قسط داریم به کی بریم رو بزنیم بگیم پول قرض بده به ما نکنه فکر کردین با این کالا برگ یه میلیون تومنیتون امرار معاش میکنیم برامون کافیه. زندگی خرج داره وصل کنین نتو انقدر باید زیر ساختمون قوی باشه که بدون قطع اینترنت هم امنیت رو بشه برقرار کرد.تا تقی به توقی میخوره سریع اینترنت قطع. خب شما که نمیتونین،، نمیذاشتین کسب و کار اینترنتی ایجاد بشه طرف می‌رفت دنبال یه کار دیگه و التماس شما رو نمی‌کرد که مدام بگه تورو خدا وصل کنین اینترنتو
    • NP ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      37 279
      پاسخ
      من حتی نمی دونستم در اصفهان یا برخی شهرهای ایران به دستور پهلوی با فرستادن هلیکوپتر و به رگبار بستن مردم ایران چه اتفاقی افتاد اما بعد که از آدم های قدیمی اهل سنت مرزنشین که در اون دوران زندگی میکردن و حتی برخی نوجوان کودک بودن همراه پدر مادرشان این صحنه های تلخ رو دیدن شنیدم متوجه شدم که چقدر جرم جنایت پهلوی و ساواک زیاد بوده پس به همین دلیل بود که حتی بعد خروج شاه هیچ کشوری حاضر نشد به پهلوی پناه بده چون دستش آغشته به خون ملت ایران بود در نهایت به کشور آفریقایی و بعدها پسرش هم فقط به مصر
    • fae ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      283 9
      پاسخ
      اینترنتو وصل کنید تمام زندگیمون شغلمون و درس و سرگرمی و همه چی همه چی با نت بود و با آپ های مختلف و سرچ گوگل و...خوندن زبان از دولینگو دیدن مسابقه آنلاین، سرچ و تحقیق برا درس و کارمون، حداقل ها هم گرفتین واقعا باورکردنی نیست....به مرز خودکشی داریم میرسیم..چقدر دیگه میتونیم تحمل کنیم...نمیدونم نمیدونم...
    • متی ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      302 7
      پاسخ
      من یه جوون تو این کشور با این وضع اقتصادی که قیمت هاش سر به فلک کشیده هر روزی که نتونم کار کنم اندازه ده روز عقب میوفتم بعد برداشتین ۱۲ روزه نت رو قطع کردین هزار تومن نتونستم کار کنم بعد اومدین خبر کار کردین از توئیتر و هوش مصنوعی بابا شماها دیگه کی هستین
    • ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      236 7
      پاسخ
      واقعا مردمو کلافه کردید چرا اینترنت وصل نمیکنید
    • ن ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      181 8
      پاسخ
      خواهشاً نت رو وصل کنید قبلاً زندگی سخت بود الان سخت تر شده من به سختی پیجم رفته بود بالا 😭سخت کلمه کوچکیه اینهمه زحمت رو نمیشه توصیفش کرد کاش یکم درکمون میکردید چک داریم چجوری پاسش کنیم آخه 😭😭
    • ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      225 6
      پاسخ
      تیغ بران گر به دستت داد روزگار هر چه میخواهی ببر اما نبر نان کسی __اینترنت را وصل کنید__ و آه یه ملت رو پشت خودتون نذارید
    • ملت ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      209 5
      پاسخ
      وقتی وضع مردم خرابه چه فرقی داره کی باشه مومن یا کافر خسته ایم از وضعیت بد اقتصادی
    • ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      178 8
      پاسخ
      تلگرامو وصل کنید دیگه خستمون کردید شما قراره همه این برنامه های عقب افتاده مارو جبران کنید؟
      • Sars ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        30 30
        گفتن هفته بعد اونم اگه به نقطه منطقی برسن
    • ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      26 207
      پاسخ
      برای قضاوت رضا پهلوی هیچ نیازی به استفاده از هوش مصنوعی نیست چون همه ما شاهدیم که رضا پهلوی از همون اوایل انقلاب با حمایت از کروهک های ترویستی در تلاش برای ترور مردم ایران و تخریب زیر ساختهای کشورمان بوده گرچه خودش میگه هدفش تغییر نظام حکومتی ایرانه ولی در عمل به ملت ایران ضربه می زنه او حتی در دوران جنگ ایران و عراق از صدام پشتیبانی می کرد همین حالا هم دائما در تلاشه تا ترامپ و نانانیاهو رو وادار به حمله به ایران و نابودی همه زیر ساختهای کشورمون بکنه یعنی ایران رو برگردونه به دوران قاجاریه
      • بهار ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
        26 175
        کاش اینو آدمهای بی عقل که طرفدارشن بفهمن
    • اینترنت آزاد شود. ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      197 5
      پاسخ
      اینترنت جهانی را وصل کنید ما شغلشون وابسته به نت ازاد جهانی هستند. کلی دسته های کاری از برنامه نویس دورکاری فریلنسرها تریدرها پژوهشگران دانشجوها و کلی افراد و دسته دیگر دارن نابود می شن باز کنید
    • سعید ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      7 67
      پاسخ
      سوال های جالبی پرسیدین 🙏
    • امیر ژارگون ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      17 0
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید من همه مشتری های خارج از ایرانم پریدن! الان قسط وامو هزار گرفتاری دیگمون رو کی جواب میده؟

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