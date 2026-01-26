حمیدرضا نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب همه‌ساله به‌منظور حفظ کیفیت آب شرب انجام می‌شود، اظهار کرد: از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون، عملیات شست‌وشو و گندزدایی ۲۴۰ هزار مترمکعب از مخازن آب سطح استان اجرایی شده است.

وی تحقق این اقدام را در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب مشترکین دانست و افزود: با توجه به کاهش مصرف آب در فصل سرد سال، شست‌وشوی دوره‌ای مخازن در دستور کار مجموعه آبفا قرار گرفته و به‌صورت منظم در حال انجام است.

مدیرعامل آبفا البرز در ادامه با اشاره به حجم کلی مخازن استان گفت: ظرفیت کل مخازن آب شهری و روستایی البرز بالغ بر ۵۳۵ هزار و ۲۹۰ مترمکعب است که در قالب ۲۷۵ مخزن آب شرب مدیریت می‌شود.

وی تأکید کرد: مخازن آب شرب نه تنها تأسیساتی کلیدی برای حفظ تعادل هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب محسوب می‌شوند، بلکه از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها در تاب‌آوری شبکه آبرسانی و تضمین کیفیت آب آشامیدنی به شمار می‌آیند.

نامداری افزود: در حال حاضر ۱۰۳ باب مخزن زمینی در مناطق شهری و ۱۷۲ باب مخزن در مناطق روستایی استان در مدار بهره‌برداری قرار دارند که عملیات نگهداری، شست‌وشو و گندزدایی آنها به‌صورت مستمر توسط واحدهای تخصصی شرکت انجام می‌شود.