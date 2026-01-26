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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

شست‌وشو و گندزدایی ۲۴۰ هزار مترمکعب از مخازن آب استان البرز

شست‌وشو و گندزدایی ۲۴۰ هزار مترمکعب از مخازن آب استان البرز

کرج_مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز از اجرای عملیات شست‌وشو و گندزدایی ۲۴۰ هزار مترمکعب از مخازن آب استان از ابتدای آذرماه سال جاری خبر داد.

حمیدرضا نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب همه‌ساله به‌منظور حفظ کیفیت آب شرب انجام می‌شود، اظهار کرد: از ابتدای آذرماه سال جاری تاکنون، عملیات شست‌وشو و گندزدایی ۲۴۰ هزار مترمکعب از مخازن آب سطح استان اجرایی شده است.

وی تحقق این اقدام را در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب مشترکین دانست و افزود: با توجه به کاهش مصرف آب در فصل سرد سال، شست‌وشوی دوره‌ای مخازن در دستور کار مجموعه آبفا قرار گرفته و به‌صورت منظم در حال انجام است.

مدیرعامل آبفا البرز در ادامه با اشاره به حجم کلی مخازن استان گفت: ظرفیت کل مخازن آب شهری و روستایی البرز بالغ بر ۵۳۵ هزار و ۲۹۰ مترمکعب است که در قالب ۲۷۵ مخزن آب شرب مدیریت می‌شود.

وی تأکید کرد: مخازن آب شرب نه تنها تأسیساتی کلیدی برای حفظ تعادل هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب محسوب می‌شوند، بلکه از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها در تاب‌آوری شبکه آبرسانی و تضمین کیفیت آب آشامیدنی به شمار می‌آیند.

نامداری افزود: در حال حاضر ۱۰۳ باب مخزن زمینی در مناطق شهری و ۱۷۲ باب مخزن در مناطق روستایی استان در مدار بهره‌برداری قرار دارند که عملیات نگهداری، شست‌وشو و گندزدایی آنها به‌صورت مستمر توسط واحدهای تخصصی شرکت انجام می‌شود.

کد مطلب 6732012

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