ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم؛ حضور میدانی مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در کارگروه بهبود معیشت مردم، بر لزوم حضور میدانی و ارتباط چهره‌به‌چهره مدیران با اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: حضور مدیران در میان مردم باید به یک رویه جدی در مدیریت استان تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تجربه حضور در جمع دانش‌آموزان هنرستان‌ها و پاسخ به سؤالات نسل جدید، تصریح کرد: گفت‌وگوی صریح و رو در رو موجب افزایش اعتماد عمومی و اقناع مردم می‌شود و این شیوه باید در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و سایر مجامع مردمی ادامه یابد.

هاشمی در ادامه بر برگزاری منظم ملاقات‌های مردمی تأکید کرد و گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل دو روز در هفته ملاقات مردمی داشته باشند و گزارش عملکرد این دیدارها به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حضور فرمانداران و بخشداران در میان مردم، افزود: مدیران نباید در اتاق‌های بسته بمانند و دیدارهای مردمی باید در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها پررنگ‌تر دنبال شود؛ این موضوع از تأکیدات مقام معظم رهبری است.

استاندار خراسان جنوبی به اهمیت اطلاع‌رسانی و نقش رسانه‌ها در تبیین اقدامات دولت نیز اشاره کرد و افزود: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما باید برای ارائه پاسخ‌های کارشناسی، رفع شبهات و تبیین اقدامات استان به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرند.

هاشمی همچنین درباره ایام دهه فجر اظهار داشت: ستادهای دهه فجر در شهرستان‌ها فعال شوند و افتتاح پروژه‌ها تا حد امکان با حضور مردم انجام گیرد، چرا که دهه فجر امسال تفاوت محسوس با سال‌های گذشته خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت: به‌ویژه در روستاهایی که در سال‌های گذشته انتخابات شورا برگزار نشده، بخشداران موظف‌اند با آسیب‌شناسی و تشویق مردم زمینه ثبت‌نام و برگزاری انتخابات شوراهای روستا را فراهم کنند، زیرا نبود شورا موجب محرومیت روستا از برخی اعتبارات می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران، ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیشتر با مردم و حضور میدانی مسئولان، شاهد ارتقای رضایتمندی عمومی و بهبود معیشت مردم در استان باشیم.