اجرای ۸۲ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان جنوبی

مهدی ملائی در خصوص عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ۹ ماهه نخست سال جاری به خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت تعداد ۱۱۰ جلسه کمیته کارشناسی و تخصصی و ۱۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۶ جلسه کارگروه به ریاست استاندار و سه جلسه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی برگزار شده است.

ملائی تصریح کرد: در قالب این جلسات مشکلات ۲۸۵ واحد تولیدی و اقتصادی شامل ۱۱۸ واحد صنعتی، معدنی و صنفی، ۱۲۰ واحد تولیدی بخش کشاورزی، ۲۵ واحد گردشگری و صنایع دستی و ۲۲ واحد در سایر بخش های اقتصادی در قالب ۳۹۷ پرونده موضوعی بررسی و تصمیماتی در قالب ۸۶۴ مصوبه اتخاذ شد.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط دبیرخانه کارگروه، دستگاه‌های اجرایی و بانک های عامل تاکنون حدود ۸۲ درصد از مصوبات اجرا شده و بالغ بر ۱۶ درصد مصوبات این کار گروه هم در حال پیگیری و اجرا می‌باشد.

مسئول کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف و امهال بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری اعم از واگذاری اراضی، تأمین آب، برق، گاز، راه و ارتباطات، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت و کسب و کار عمده مسائل و مشکلات طرح شده واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در نه ماهه نخست سال جاری بوده است که در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمات لازم برای حل آنها گرفته شده است.