به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری ضمن تقدیر از رفتار حرفه‌ای ریکاردو ساپینتو برای ادامه حضور در ایران، درباره زمان بازگشت بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال و تغییر زمان بازی با ذوب آهن توضیحات را ارائه کرد.

وی گفت: «ریکاردو ساپینتو نشان داد به عنوان یک مربی حرفه‌ای پای تعهد خود ایستاده است و می‌خواهد به وعده‌ای که به هواداران استقلال داده عمل کند. از این رو با وجود اینکه می‌توانست مثل خیلی از خارجی‌های لیگ که تصمیم به ترک ایران گرفتند، به کشورش بازگردد اما تعهد و اخلاق حرفه‌ای او به واسطه هدف بزرگی که به دنبال رسیدن به آن در استقلال است، مانع از این اتفاق شد. او با وسواس همیشگی تمرینات استقلال را زیر نظر گرفت تا نشان دهد به معنای واقعی به مردم ایران علاقه دارد. او نشان داد حرف و عملش یکی است و به استقلال عشق می‌ورزد.»

مدیر تیم فوتبال استقلال در خصوص زمان بازگشت بازیکنان خارجی استقلال به تهران گفت:«‌با هماهنگی های به عمل آمده بازیکنان ظرف ۴۸ ساعت آینده با پروازهای جداگانه به تهران برمی‌گردند و در تمرینات حضور پیدا خواهند کرد. اگر اتفاقات غیرمنتظره‌ای رخ ندهد و شرایط پروازی برقرار باشد، به امید خدا ظرف ۴۸ ساعت آینده تمام بازیکنان را کنار خود خواهیم داشت و با تمامی نفرات تمرینات را ادامه می‌دهیم.»

بیژن طاهری با اشاره به صعود استقلال به رده دوم جدول رده بندی در ادامه توضیح داد: «روند فعلی تیم نشان می‌دهد استقلال در هر سه جام مدعی کسب عنوان قهرمانی است. کادرفنی نیز در این مدت با برنامه ریزی فشرده در تلاش بود با کوشش و تلاش بازیکنان به سمت کسب نتایج دلخواه برود. در حال حاضر ما فاصله زیادی با صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر نداریم، در جام حذفی هم یکی از مدعیان کسب جام هستیم و در بازی‌های لیگ قهرمانان سطح دو آسیا شانس موفقیت بسیار زیادی داریم. از این رو امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که ما موفقیت‌های خود را همچنان تکرار و هواداران خود را خوشحال کنیم.»

مدیر تیم فوتبال استقلال در واکنش به اعتراض مدیران باشگاه ذوب آهن نسبت به تغییر زمان بازی با استقلال نیز گفت: «‌من نمی‌دانم چرا همه تیم‌ها وقتی به زمان بازی با استقلال می‌رسند به دنبال ایجاد جنجال و هیاهو هستند، در حالی که ما بیشترین لطمه را از تغییر مسابقات متحمل شدیم اما برابر تصمیمات سازمان لیگ هیچ اعتراضی نکردیم و به قوانین برگزاری مسابقات احترام گذاشتیم اما حالا دوستان ما در باشگاه ذوب آهن با هیجان فراوان این اتفاق را در بوق و کرنا کرده‌اند که چرا زمان بازی استقلال تغییر کرده است.»

وی در ادامه توضیح داد: «ما کمترین استراحت ممکن را در تعطیلات نیم فصل داشتیم اما کوچکترین اعتراضی نکردیم و در زمان اعلام شده از سوی سازمان لیگ در یزد حاضر شدیم که مقابل فولاد هرمزگان به میدان برویم، اما چون تراکتور به قزوین سفر نکرد زمان بازی ما به تاخیر افتاد، ما هم بدون کوچکترین اعتراضی این موضوع را پذیرفتیم. در جریان بازی با تراکتور دوباره زمان بازی ما تغییر کرد. ما هم مطیع قانون بودیم در حالی که می‌توانستیم به واسطه نبود بازیکنان خارجی اعتراض کنیم اما استقلال به دنبال بهانه تراشی نیست. بدون حرف و حدیث بازی را انجام دادیم، حالا هم دوستان در باشگاه ذوب آهن بهتر است به جای جنجال‌های رسانه‌ای به تصمیم سازمان لیگ احترام بگذارند و در زمان اعلام شده بازی کنند. ما هم خیلی علاقه داشتیم در زمان اعلام شده، بازی‌های خود را برگزار کنیم اما وقتی شرایط خاص به وجود آمد و سازمان لیگ برنامه را تغییر داد، برابر قانون سکوت کردیم و به تصمیم گیری سازمان لیگ احترام گذاشتیم. حالا هم توقع داریم مسئولان باشگاه محترم ذوب آهن به جای بازی‌های رسانه‌ای و جنجال آفرینی برابر قانون، رفتار حرفه‌ای نشان دهند تا بازی بدون حاشیه برگزار شود.»