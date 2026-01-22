به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر باید روز جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۶:۱۵ به مصاف ذوبآهن برود.
ریکاردو ساپینتو در شرایطی تیم خود را آماده دیدار با ذوبآهن خواهد کرد که باز هم بازیکنان خارجی آبیها در این بازی غیبت خواهند داشت. آنتونیو آدان، منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون و موسی جنپو بازیکنانی هستند که هنوز به تهران بازنگشته اند و قرار است ظرف ۴۸ ساعت آینده وارد ایران شوند.
علاوه بر این نفرات استقلال دیدیه اندونگ و جلالالدین ماشاریپوف دو بازیکن خارجی دیگر خود را هم قطعا در اختیار نخواهد داشت. مشکل قراردادی اندونگ پابرجاست و ماشاریپوف هم با مصدومیت رباط صلیبی مواجه شده است.
رستم آشورماتوف تنها خارجی حاضر در تمرینات کنونی استقلال است که برای دیدار با ذوبآهن در ترکیب قرار خواهد گرفت.
نظر شما