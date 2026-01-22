به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر فردا جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۶:۱۵ میهمان ذوبآهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان خواهد بود. آبیها که در رده دوم جدول قرار دارند برای حفظ جایگاه و حتی رسیدن به صدر نیاز به کسب ۳ امتیاز این بازی خارج از خانه دارند.
در حالی که تنها یک روز به آغاز این بازی زمان باقیمانده مانده است هنوز تمام بازیکنان خارجی استقلال در دسترس کادرفنی نیستند. از بین مُهره های خارجی ساپینتو، رستم آشورماتوف در تمرینات روزهای اخیر حاضر بوده و برای فردا هم در ترکیب اصلی قرار می گیرد و امروز هم منیر الحدادی هافبک - مهاجم مراکشی آبیها به اصفهان سفر خواهد کرد اما در ترکیب اصلی حضور نخواهد داشت.
با این تفاسیر ساپینتو برای بازی با ذوبآهن تنها رستم آشورماتوف و منیر الحدادی را در اختیار دارد و سایر نفرات خارجی استقلال در این دیدار حاضر نخواهند بود.
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