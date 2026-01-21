تاملی بر مبانی فقهی حقوقی اعتراضات مدنی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، یکصدیمن کرسی از سلسله‌کرسی‌های پژوهشگاه فقه نظام با عنوان مبانی فقهی حقوقی اعتراض مدنی به همت مدرسه عالی ولی امر عج برگزار می‌شود.

حجت الاسلام نصیراله حسنلو، پژوهشگر گروه فقه نظام حقوقی پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام علی صالحی‌منش، پژوهشگر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد و حجت الاسلام محمد رضا جعفری، پژوهشگر گروه فقه نظام حقوقی پژوهشگاه فقه نظام به عنوان دبیر جلسه به بیان ابعاد مختلف موضوع جلسه می‌پردازند.

این نشست روز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۹:۳۰ به نشانی قم، خیابان جمهوری، خیابان عطاران، خیابان مفتّح، کوچه ۱۱، پلاک ۵ برگزار می‌شود.