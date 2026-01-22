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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۳

چند محور مواصلاتی خراسان شمالی به دلیل کولاک کماکان مسدود است

چند محور مواصلاتی خراسان شمالی به دلیل کولاک کماکان مسدود است

بجنورد- مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: به علت کولاک، برف شدید و کاهش دید افقی، تردد در برخی محورهای مواصلاتی تا اطلاع بعدی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر شرایط جوی در تمامی محورها ابری همراه با بارش برف است و تردد در برخی مسیرها تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش، محورهای بجنورد–آشخانه، بجنورد–اسفراین، چمن‌بید–جنگل گلستان و بجنورد–شوقان و بالعکس به علت کولاک و برف شدید، مه غلیظ و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

راهداری خراسان شمالی از مسافران و رانندگان درخواست کرد ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و توصیه‌های پلیس راه و عوامل راهداری، از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کنند.

همچنین رانندگان می‌توانند پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6727975

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