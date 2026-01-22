چند محور مواصلاتی خراسان شمالی به دلیل کولاک کماکان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر شرایط جوی در تمامی محورها ابری همراه با بارش برف است و تردد در برخی مسیرها تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

بر اساس این گزارش، محورهای بجنورد–آشخانه، بجنورد–اسفراین، چمن‌بید–جنگل گلستان و بجنورد–شوقان و بالعکس به علت کولاک و برف شدید، مه غلیظ و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

راهداری خراسان شمالی از مسافران و رانندگان درخواست کرد ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و توصیه‌های پلیس راه و عوامل راهداری، از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کنند.

همچنین رانندگان می‌توانند پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت تردد در محورهای استان با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.