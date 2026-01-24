تبلیغ «تئاتر فجر ۴۴» در ۶۰ نقطه از تهران؛ بیلبوردها چاپ و نصب شدند

وحید فخرموسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر درباره وضعیت تبلیغات شهری و محیطی این دوره از جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تفاهم‌نامه داریم که بر اساس این تفاهم‌نامه‌ چاپ و نصب تبلیغات شهری چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر از یک بهمن شروع شد.

وی ادامه داد: بنرهای شهری، بیلبوردها و عرشه‌های تبلیغاتی در بیش از ۶۰ نقطه از شهر تهران نصب شده‌اند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وسایل حمل‌ و نقل شهری برای داوران و ستاد جشنواره را هم فراهم کرده است.

فخرموسوی در پایان درباره تبلیغ و پوشش جشنواره چهل و چهارم تئاتر فجر توسط سازمان صدا و سیما، توضیح داد: خبرگزاری صدا و سیما، شبکه آی‌فیلم و گروه‌های رادیویی نمایش و فرهنگ در حال پوشش فعالیت‌های چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر هستند.

طبق اعلام دبیر چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر محل‌های نصب بیلبورد و عرشه شهری عبارتند از: میدان شهر زیبا ضلع غربی، بزرگراه شهید همت غرب به شرق بعد از باکری، بلوار دولت شرق به غرب قبل از خیابان رحمانی، بلوار فرحزادی جنوب به شمال بالاتر از بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بزرگراه چمران جنوب به شمال بعد از پل مدیریت، بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی غرب به شرق بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه شیخ فضل‌الله شمال به جنوب بعد از بزرگراه محمدعلی جناح، میدان آزادی ضلع جنوب‌شرقی رینگ پیرامونی، بلوار آیت‌الله کاشانی شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب بعد از بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید حکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه شهید ستاری (بعد از خیابان بهبودی)، بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی غرب به شرق قبل از خیابان ولیعصر (عج)، خیابان پاسداران شمال به جنوب نبش خیابان نیستان چهارم، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب نرسیده به بزرگراه شهید مدرس، خیابان دماوند غرب به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع)، بزرگراه آیت‌الله سعیدی جنوب به شمال قبل از میدان فتح (تقاطع خیابان جرجانی)، انتهای خیابان دماوند شرق به غرب بعد از بزرگراه شهید زین‌الدین، بزرگراه شهید همدانی غرب به شرق تقاطع خیابان پژوهش، بزرگراه شهید تندگویان شمال به جنوب قبل از بزرگراه آزادگان، بزرگراه شهید ستاری جنوب به شمال بعد از بلوار فردوس، بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب تقاطع پل گیشا، خیابان فدائیان اسلام تقاطع خیابان شهید غیبی مقابل هایپرسان، میدان سبحان (آیت‌الله قدوسی) شرق به غرب اولین پل عابر، خیابان وحدت اسلامی شمال به جنوب بعد از زیرگذر حسن‌آباد، و بزرگراه شهید زین‌الدین غرب به شرق قبل از بزرگراه امام علی(ع).