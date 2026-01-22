بازداشت ۵۴ عامل اغتشاش و انهدام ۴ هسته تروریستی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه، در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی، ۵۴ نفر از عوامل اصلی و به اصطلاح لیدرهای میدانی اغتشاشات که در تخریب و آتش‌سوزی اموال و اماکن عمومی و خصوصی از جمله فروشگاه‌ها، بانک‌ها و اماکن دولتی در مرکز استان و شهرستان‌ها نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر این اساس، در جریان این عملیات‌ها، ۱۸۱ قبضه سلاح جنگی و ۲۰۰۰ فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد. همچنین سه نفر از عوامل گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب خارج کشور به همراه دو قبضه سلاح جنگی شناسایی و بازداشت شدند.

در ادامه این اقدامات، یک هسته مسلح چهار نفره وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب شناسایی و دستگیر شد. همچنین سه نفر مرتبط با رژیم صهیونیستی که در اغتشاشات خیابانی فعالیت داشتند، بازداشت شدند.

چهار نفر از مرتبطین گروهک‌های مسلح جدایی‌طلب فعال در آشوب‌های خیابانی نیز در جریان این عملیات‌ها شناسایی و دستگیر شده‌اند.

اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه تأکید کرد که برخورد قاطع با عوامل ناامنی و برهم‌زنندگان نظم عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.