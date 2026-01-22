۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

۲۵۰۰ کیلومتر راه‌های مواصلاتی استان سمنان برف روبی شد

سمنان-‌ معاون راهداری اداره کل راهداری استان سمنان از انجام دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر عملیات برف روبی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: هم اکنون عملیات راهداری نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر پنجشنبه در بازدید جاده های سمنان از انجام عملیات برف روبی در دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه های مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: ۱۸۴ نیروی راهداری طی شبانه روز گذشته در این عملیات حضور داشتند.

وی از استقرار نیروهای راهداری در ۱۱ راهدارخانه استان خبر داد و افزود: این نیروها با نجات در راه ماندگان برف و کولاک آن ها را این راهدارخانه ها اسکان دادند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان ادامه داد: طی این بازه ۹۶۵ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی محورهای برف گیر استان سمنان به مصرف رسیده است.

صداقت با اشاره به اینکه ۳۲ اکیپ راهداری هم اکنون در حال خدمت رسانی به مردم هستند، تصریح کرد: عملیات بازگشایی مسیرها و تامین ایمنی مسافران و کاربران جاده ای هم اکنون در حال انجام است.

وی‌ خواستار پرهیز از سفرهای زمستانی غیر ضروری شد و افزود: هموطنان برای دریافت آخرین وضعیت راه ها حتما با سامانه ۱۴۱ راهداری تماس بگیرند.

کد مطلب 6728333

