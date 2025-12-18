قدمی: راهداری استان سمنان در حالت آماده باش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از ادوات راهداری و ماشین آلات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان بیان کرد: به دنبال بارش برف و باران گسترده در استان تمام نیروهای راهداری در استان سمنان در حالت آماده باش قرار دارند

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری در ۱۱ راهدار خانه استان سمنان استقرار دارند، افزود: ۱۸۴ نفر از پرسنل راهداری استان در قالب ۳۲ اکیپ هم اکنون در جاده‌های استان سمنان استقرار داشته و آماده کمک رسانی و اقدام هستند.

مدیرکل راهداری استان سمنان با بیان اینکه ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در راهدارخانه‌های استان استقرار دارد که در صورت لزوم به کار گرفته شود، گفت: فقط در یک روز اخیر در راه‌های شهرستان‌های دامغان و مهدی‌شهر ۷۵۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ‌زدایی استفاده شده است.

قدمی با بیان اینکه ۵۵۰ کیلومتر از محورهای حوزه شهرستان دامغان و مهدیشهر در یک روز اخیر نمک پاشی شده است، گفت: تمام نیروهای راهداری آماده هستند تا در صورت بروز برف نسبت به باز کردن راه‌ها اقدام کنند.

وی از بروز کولاک و وزش باد شدید در برخی از محورهای استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: از تمام رانندگان می‌خواهیم که از سفر غیر ضروری به راه‌های استان سمنان پرهیز نمایند.