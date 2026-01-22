سرلشکر عبداللهی: آمریکا از تبعات هرگونه خطای محاسباتی خود آگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در گفتوگویی، در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمله و تعرض به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با قاطعیت تأکید میشود که آمریکا بهخوبی از تبعات هرگونه خطای محاسباتی خود آگاه است؛ هر نوع تعرض به خاک، امنیت و منافع ملت ایران، بیدرنگ و در گام نخست، تمامی منافع، پایگاهها و مراکز نفوذ آمریکا را به اهداف مشروع، قطعی و در دسترس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد کرد.
سرلشکر عبداللهی ادامه داد: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، واقعی، فعال و غیرقابل خدشه است؛ قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه قاطع مردم، قدرتی برخاسته از ایمان، اراده ملی و توان بومی که نهتنها در محاسبات راهبردی دشمن اخلال ایجاد کرده، بلکه بارها در میدان عمل نیز بهصورت عینی و انکارناپذیر به اثبات رسیده و دشمنان این ملت به ویژه آمریکا بهخوبی از پیامدهای آن آگاه میباشند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) تاکید کرد: حماقت راهبردی آمریکا و رژیم صهیونی در حمایت آشکار از فتنهها، آشوبها و اقدامات تروریستی اخیر علیه ملت ایران و پاسخ قاطع، هوشمندانه و دشمنشکن مردم در قیام عظیم ۲۲ دیماه، سندی روشن از شکست کامل پروژههای خصمانه و هشداری جدی و ماندگار برای طراحان و حامیان این توطئههاست.
وی گفت: امروز تهدیدات و اظهارات بیپایه و اساس رئیسجمهور آمریکا، نهتنها با محکومیت گسترده در جهان اسلام مواجه شده، بلکه در داخل ایالات متحده آمریکا و حتی در کنگره آن کشور نیز با اعتراض و انتقاد جدی روبروست؛ واقعیتی که بهروشنی از انزوای فزاینده و افول سیاستهای خصمانه، ماجراجویانه و شکستخورده آمریکا حکایت دارد.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها و بهصراحت نشان داده است که هرگز آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود؛ اما در برابر هرگونه تجاوز، تهدید، تعرض و هر اقدام خصمانه علیه امنیت و منافع ملت ایران، پاسخی سریع، قاطع، سخت و پشیمانکننده خواهد داد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با بیان اینکه دوران «بزنودررو» برای همیشه به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران، بسیار سریعتر، دقیقتر و ویران کنندهتر از آن خواهد بود که آمریکا و رژیم صهیونی حتی تصور آنرا داشته باشند.
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