استوارمیمندی: ریشه حوادث اخیر خلا فکری و شبهات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد استوار میمندی صبح جمعه در نشست منطقهای اساتید حوزههای معارف اسلام ناب در شیراز ، بر نقش کلیدی روحانیت و حوزههای علمیه در مقابله با خلاء فکری و اطلاعاتی جوانان و همچنین ضرورت گسترش جهاد تبیین در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور که از اعتراضات صنفی آغاز و به تجمعات رادیکال کشیده شد، ریشه کشیده شدن برخی جوانان به خیابانها را خلاء فکری و معارف دینی و همچنین انباشت شبهات و اطلاعات غلط عنوان کرد.
حجتالاسلام استوار میمندی اظهار کرد: بیش از هفت تا هشت هزار طلبه برای طرح هجرت در روستاها و مناطق محروم و بیش از ده هزار مبلغ امین در مدارس سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
وی با استناد به گزارش وزیر کشور در سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: مدارسی که مبلغ امین در آنها حضور داشته، آسیبهای اجتماعی کمتری دیدهاند.
وی تصریح کرد: جوانانی که پس از دستگیری در خیابانها مورد بازجویی قرار گرفتهاند، اصلیترین عامل حضور خود را خلا فکری و اطلاعات صحیح و عدم ارتباط با شبکههای صحیح اطلاعاتی و انباشت شبهات عنوان کردهاند.
حجتالاسلام استوار میمندی تأکید کرد: بسیاری از افرادی که در این حوادث در خط مقدم حضور داشتند، نه تنها ارتباطی با روحانیت، مساجد و هیئات مذهبی نداشتهاند، بلکه کسانی که وابستگی به این نهادها داشتند، در غالب مدافعان امنیت حاضر بودند.
مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور افزود: سازمان تبلیغات اسلامی گام مهمی در زمینه گسترش معارف دینی در جامعه برداشته که با همکاری و حمایت حوزه علمیه قم و مدیران آن، مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین از اساتید و فضلا هیئت علمیه و دانشگاهیان دعوت شد تا با مشارکت در این طرح، در عرصه جهاد تبیین نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام استوار میمندی همچنین به اهمیت نقش آموزش و پرورش به عنوان کانون اصلی تبیین و تربیت اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه تعلیم و تربیت از وظایف ذاتی عالمان دین است، اما در برخی موارد شاهد عدم تابآوری نسبت به حضور تبلیغی و حتی آموزشی طلاب در مدارس هستیم.
وی ضمن بیان اینکه حوزههای علمیه از طریق آزمونهای استخدامی عمومی، درصدی از طلاب را در آموزش و پرورش جذب میکنند، از این رویکرد استقبال کرد و خواستار عدم عقبنشینی از رسالت تربیتی در جامعه شد.
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