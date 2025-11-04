رمز پیروزی در برابر استکبار جهانی، وحدت و مقاومت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی در حاشیه جلسه جهاد تبیین حرم علی بن حمزه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، روز ۱۳ آبان را نماد هویت انقلابی ملت ایران و یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر دانست و گفت: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت مظلومانه دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ سه رویداد مهم ۱۳ آبان است.

وی با اشاره به ابعاد تاریخی و سیاسی ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ادامه داد: سفارت آمریکا که در ظاهر عنوان دیپلماتیک داشت، در عمل مرکز توطئه علیه منافع ملت ایران و انقلاب نوپای اسلامی بود. دانشجویان پیرو خط امام با شعار مرگ بر آمریکا آن را تسخیر کردند و صدها هزار سند از دخالت و جاسوسی آمریکا در آن کشف شد.

حجت‌الاسلام استوار میمندی وضعیت کنونی جهان و منطقه را نیز مصداقی تازه از استکبار آمریکایی دانست و بیان کرد: ۱۳ آبان امسال در شرایطی فرا می‌رسد که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا به ملت ایران حمله کرد و با حمله هوایی به مراکز هسته‌ای ایران مرتکب اقدام تجاوزکارانه شد اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح کشور روبه‌رو گردید.

وی افزود: از طرفی با جنایت‌های بی‌شمار در غزه تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر را به شهادت رسانده است که در میان آن‌ها بیش از ۲۰ هزار کودک وجود دارند.

این استاد حوزوی در ادامه با تبیین مبانی قرآنی استکبارستیزی، افزود: در فرهنگ دینی ما، تسلیم‌ناپذیری در برابر ظالمان یک اصل الهی است. خداوند در آیه ۵۲ سوره فرقان می‌فرماید که «فَلَا تُطِعِ الْکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهادًا کَبیرًا» یعنی از کافران اطاعت مکن و با آنان جهادی بزرگ انجام بده. همچنین در سوره هود آیه ۱۱۳ هشدار می‌دهد که «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» یعنی هرگونه تکیه و اعتماد به ظالمان، انسان را گرفتار عذاب الهی می‌کند.

هزینه تسلیم ذلت، وابستگی و از دست رفتن عزت و منافع ملی است

سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: راه درست، ایستادگی و مقاومت در برابر ظالم است. هرچند این مسیر هزینه دارد، اما هزینه تسلیم به‌مراتب سنگین‌تر است. اگر هزینه مقاومت، تحریم باشد، هزینه تسلیم ذلت، وابستگی و از دست رفتن عزت و منافع ملی است. ظالمان حد توقف ندارند و تا تسلیم کامل ملت ایران پیش می‌روند.

حجت‌الاسلام استوار میمندی در ادامه افزود: عقب‌نشینی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی آنان را جسورتر می‌کند. اگر امروز بهانه دشمن برنامه هسته‌ای است، فردا توان موشکی، حضور منطقه‌ای، سیاست داخلی و نهادهای انقلابی را هدف قرار می‌دهد. هدف نهایی آنان تضعیف و تجزیه ایران است. بنابراین علاج دشمنی آن‌ها تنها در مقاومت هوشمندانه و تقویت مؤلفه‌های قدرت نهفته است.

مؤمن ثابت‌قدم از دشمن نمی‌ترسد

وی تقویت توان موشکی، قدرت دفاعی، صنعت هسته‌ای، انسجام ملی و ایمان دینی را ابزارهای مهم بازدارندگی دانست و گفت: دشمن در پی تضعیف این ابزارهاست. هرقدر در این عرصه‌ها توانمندتر شویم، دشمن از ما ناامیدتر خواهد شد. خداوند وعده داده است که اگر دین خدا را یاری کنید، خدا نیز شما را یاری خواهد کرد.

حجت‌الاسلام استوار میمندی تصریح کرد: ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه با تکیه بر ایمان، بصیرت و پشتیبانی از ولایت فقیه ادامه خواهد داشت. مؤمن ثابت‌قدم از دشمن نمی‌ترسد، زیرا می‌داند که وعده پیروزی از آن صابران است. ملت ایران همچون گذشته با انسجام ملی و شجاعت از آزمون‌های بزرگ تاریخی سربلند بیرون خواهد آمد.