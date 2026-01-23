به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلای امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به سالروز بسته شدن فرودگاه‌ها در سال ۱۳۵۷ برای جلوگیری از بازگشت امام خمینی(ره)، اظهار داشت: پرواز آزادی و امید با همت مردم، با تأخیر در مهرآباد به زمین نشست و آزادی مردم به دست امام عظیم‌الشأن و با حمایت مردم مجاهد ایران رقم خورد.

وی گفت: گفتمان امام و انقلاب، گفتمانی برای جهان آزادی‌خواه است که هر روز طرفدارانش بیشتر می‌شود و دشمنی‌ها نیز شدت می‌یابد.

امام جمعه کرمان، روز پاسدار را به تمامی پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران تبریک گفت و افزود: حرکت جانانه سپاه را در ۱۲ روز جنگ تحمیلی با اسرائیل و در مقابله با آشوب‌های اخیر دیدیم. این نیرو با رشادت، اجازه نداد کشور ناامن شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدام تروریستی در برخی از شهرها و ایجاد قتلگاه گفت: این اقدامات یاد آور حوادث قتل گاه کربلا بودند.

وی افزود: دشمنان ایران و تروریست ها با ایجاد رعب و وحشت قصد خارج کردن مردم از صحنه را داشتند که با خروش مردم و برگزاری بزرگ‌ترین راهپیمایی‌ها پس از انقلاب، خنثی شد.

امام جمعه کرمان با اشاره به تهدید مدام دشمن به حمله نظامی ادامه داد: تهدیدات دشمن با اقتدار و خویشتنداری نیروهای مسلح روبرو شد و آنان ضمن آماده‌ باش کامل، اجازه خطای محاسباتی به دشمن را ندادند.

علیدادی سلیمانی، افزود: دشمن برای ایجاد اختلاف در ارکان نظام تلاش کرد که رهبری با تاکید بر وحدت بی‌نظیر قوای سه‌گانه ،از همه جناح‌ها خواستند مراقب باشند تا با سخنان خود باعث خرسندی دشمن نشوند.

امام جمعه کرمان نقش برجسته مردم، نیروهای مسلح و همکاری مسئولان را سه عامل اصلی شکست فتنه اخیر عنوان کرد و با اشاره به وظیفه دولت برای ساماندهی معیشت مردم و ثبات بازار، هشدار داد: کشور در شرایط جنگی است و دمیدن به اختلافات داخلی، چه در مجلس و چه خارج از آن، هیچ معنا و مفهومی ندارد و همه باید مراقب اوضاع باشند.

وی با بیان اینکه دشمن به شکست پروژه خود در فتنه اخیر اعتراف کرده است، اظهار امیدواری کرد که با حفظ همراهی، همدلی و همبستگی ملی، کشور بتواند بر فتنه‌های آینده نیز پیروز شود.