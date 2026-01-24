به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: سخت‌ترین دوران جنگ‌ها را در حال تجربه هستیم و وارد مرحله‌ای شده ایم که همه توان دشمن برای در اختیار گرفتن افکار و ذهن مردم است، لذا از انواع و اقسام روش‌ها وارد می‌شود.

وی افزود: به دنبال آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه گذشت، دشمن وارد کارزار جدیدی شده و همه توان خود را به کار گرفته تا جریان ناامنی و اغتشاش و آشوب را در کشور رقم بزند.

امام جمعه کرمان گفت: دولت در یک حرکت کاملا شجاعانه برای تک نرخی کردن ارز، وارد شد و عبور از این مرحله نیازمند همراهی همه رده‌های مسئولان است.

وی تصریح کرد: باید طرح‌های دشمنان را به خوبی شناسایی و خنثی کنیم تا نتواند فکر و ذهن افراد را در حجم وسیع تبلیغات دروغ خود در اختیار بگیرد.

علیدادی سلیمانی، ابراز داشت: با مدیریت واحد و همدلی می‌توانیم از این مسائل عبور کنیم تا دولت بتواند این جراحی بزرگ اقتصادی را به خوبی که به نفع کشور و آینده ماست؛ را به سرانجام‌ برساند.