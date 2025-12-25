به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، پنجشنبه شب در بازدید از نمایشگاه کتاب استان کرمان گفت: فرهنگ عمومی جا افتاده که کتاب بهترین دوست انسان است و اگر بتوانیم دسترسی مردم به کتاب را افزایش دهیم و سرانه مطالعه در کشور و استان کرمان را بالا ببریم، خدمت بزرگی به مردم کرده‌ایم.

وی در ارزیابی خود از نمایشگاه کتاب کرمان گفت: انصافاً این نمایشگاه از چند جهت قابل توجه است؛ نخست محیط مناسب آن، دوم اینکه برای اولین بار فردی که قصد انتخاب کتاب دارد می‌تواند با خیال راحت کتاب مورد نظر خود را انتخاب کند و بدون حضور متصدی غرفه، در فراغت بال کتاب دلخواهش را بردارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، سومین نکته را تنوع کتاب‌ها در تخصص‌ها و سطوح مختلف عنوان کرد و افزود: این تنوع آثار از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگسالان و افراد با تحصیلات گوناگون است.

وی اظهار داشت: امیدواریم چنین نمایشگاه‌هایی بتوانند فرهنگ مطالعه را در جامعه ارتقا دهند و حتی در سال بیش از یک بار برگزار شوند تا علاقه مردم به کتاب بیش از پیش افزایش یابد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی تصریح کرد: هرچه سرانه مطالعه بالا برود، هم در اخلاق عمومی جامعه و هم در سطح دانایی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت و مردم بهتر می‌توانند پیشرفت کشور را رقم بزنند و به همنوع خود کمک کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که کتابخوانی به یک عادت روزانه در همه خانواده‌ها تبدیل شود.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به بخش ویژه نمایشگاه امسال با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: در آستانه ششمین سالگرد این شهید نازنین هستیم که توجه بسیاری از اهل قلم به ایشان جلب شده است، شخصیت کرمانی و جهانی حاج قاسم نویسندگان زیادی را به خود جذب کرده و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مکتب حاج قاسم یک مدرسه است که باید از آن درس گرفت و در کتاب‌ها بیشتر به آن پرداخته شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان پس از ۶ سال وقفه، امسال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری کرمان به صورت بین‌المللی و با شعار «‌کرمان برفراز، لبخند کتاب به کرمان» از ۲۷ آذرماه برپا شد و با یک روز تمدید، تا امروز چهارم دی‌ماه ادامه یافت.