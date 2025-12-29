  1. استانها
امام جمعه کرمان: ۹ دی سر آغاز فصلی نوین در تاریخ مقاومت ملّی است

کرمان- امام جمعه کرمان گفت: نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، سرآغاز فصلی نوین در تاریخ مقاومت ملّی و تجلّی اراده‌ی استوار ملتی بود که در مقابله با جبهه‌ کفر جهانی و فتنه‌ی استکبار، ایستادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در پیامی پیرو حضور مردم ولایتمدار استان کرمان در حماسه ۹ دی ماه نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، سرآغاز فصلی نوین در تاریخ مقاومت ملّی و تجلّی اراده‌ی استوار ملتی بود که در مقابله با جبهه‌ی کفر جهانی و فتنه‌ی استکبار، ایستادگی کرد.

این روز، نه رویدادی عادی، که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است؛ سندی افتخارآمیز که بر تارک انقلاب اسلامی ثبت شد و آشکار ساخت که امت اسلامی، دژی استوار و نفوذناپذیر در برابر فتنه‌هاست.

امروز، این حماسه‌ی ماندگار، با تجدید پیمان ملتی آگاه که هوشیاری خویش را در پیروی از ولایت فقیه می‌داند، تداوم می‌یابد و حضور باشکوه در این روز، صرفاً یک گردهمایی نیست؛ بلکه درسی زنده از تاریخ است که به نسل‌های جدید می‌آموزد چگونه در گردنه‌های خطیر، با توکل بر ایمان و انسجام، از حریم اعتقادات خود پاسداری کنند.

این تجمع عظیم، بازتاب ندای یکپارچه‌ی ملتی است که فتنه را به خوبی شناخت و قاطعانه در برابر آن ایستاد.

حضور آگاهانه‌ی شما مردم شریف در این عرصه، نگارشی بر صفحه‌ی تاریخ است. بنابراین، با مشارکت گسترده و هوشمندانه در یوم الله نهم دی، حلقه‌ی اتحاد را مستحکم‌تر نموده و بار دیگر به جهانیان اثبات نمائیم که ملت ایران، مالک این انقلاب و حافظ آرمان‌های آن است.

با گام‌هایی استوار و قلبی سرشار از ارادت به ولایت، این روز را به صحنه‌ای از تجلّی قدرت مردمی و عزم ملّی تبدیل کنیم.

باشد که این حضور، بنیانی استوار برای آینده‌ای درخشان‌تر در ایران اسلامی گردد.

