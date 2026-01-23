به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر امروز جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۴ با قضاوت موعود بنیادی فرد در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان اوسمار ویه را خاتمه یافت. اوستون ارونوف و ایگور سرگیفت گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند. آلوز هم از روی نقطه پنالتی برای سپاهان گل زد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، محمد حسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی(کارت زرد)، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سرلک(کارت زرد) (۴۵-ایگور سرگیف)(کارت قرمز)، محمد خدا بنده لو (۴۵- مارکو باکیچ) (کارت زرد)، محمد امین کاظمیان(۸۴- امید عالیشاه)، استون ارونوف(۹۰- ابوالفضل عنایت زاده)، علی علیپور

ترکیب سپاهان:

سید حسین حسینی، محمد امین حزباوی، محمد دانشگر، ایوان سانچز، آریا یوسفی(کارت زرد)، عارف حاجی عیدی(کارت زرد)، محمد مهدی لطفی، ریکاردو آلوز، احسان حاج صفی، کاوه رضایی(۷۶- امید نورافکن)، انزو کریولی (۴۵- مجید علیاری)

شروع بازی و نجات دروازه پرسپولیس توسط نیازمند

بازی از همان ابتدا از سمت هر دو تیم هجومی آغاز شد و در دقیقه یک بازیکنان پرسپولیس توپ را به علی علیپور رساندند و این بازیکن تا نزدیکی محوطه جریمه سپاهان پیش رفت و در حالی که می توانست در موقعیتی بهتر توپ را به محمدامین کاظمیان پاس دهد اما اقدام به شوت زنی کرد که پس از برخورد به مدافع سپاهان توپ در اختیار سید حسین حسینی قرار گرفت.

در دقیقه ۲ بازیکنان سپاهان از سمت راست و به وسیله آریا یوسفی به سمت دروازه پرسپولیس حمله ور شدند و ارسال توپ توسط این بازیکن روی غفلت بازیکنان خط دفاعی پرسپولیس به محمدمهدی لطفی رسید و این بازیکن با حرکت در عرض با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که پیام نیازمند با واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

بازیکنان سپاهان باز هم به سمت دروازه پرسپولیس نزدیک شدند و در دقیقه ۱۰ آریا یوسفی از راه دور اقدام به شوت زنی کرد که پیام نیازمند توپ او را در اختیار گرفت.

پورعلی گنجی مانع از گلزنی کاوه رضایی شد

در حالی که پرسپولیس در این بازی میزبان بود اما شاگردان محرم نویدکیا در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی عملکرد بهتری داشتند و در دقیقه ۱۸ در حالی که توپ در سمت راست زمین بود با ارسال آن به محوطه جریمه پرسپولیس، احسان حاج صفی با ضربه سر توپ را به کاوه رضایی پاس داد و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که با تکل به موقع مرتضی پورعلی پنجی توپ به مدافع پرسپولیس برخورد کرد و از کنار دروازه نیازمند به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

فرصت سوزی رضایی برای دومین بار

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۳۶ و از سمت راست به سمت دروازه پرسپولیس نزدیک شدند و ایوان سانچز اقدام به ارسال توپ به صورت زمینی به محوطه جریمه پرسپولیس کرد که در نزدیکی نقطه پنالتی توپ به کاوه رضایی رسید و در حالی که هیچ یک از مدافعان تیم میزبان او را احاطه نکرده بودند، توپ رضایی با اختلاف زیادی از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت تا مهاجم سپاهان برای دومین بار در نیمه اول فرصت گلزنی را از دست دهد.

بازیکنان سپاهان در نیمه اول دست برتر را نسبت به میزبان خود داشتند و شاگردان اوسمار ویه را موفق به خلق موقعیت خطرناک روی دروازه سید حسین حسینی نشدند.

شروع خوب سپاهان در نیمه دوم

در نیمه دوم این بازی بارش شدید برف در تهران باعث شد تا داور دستور به استفاده از توپ نارنجی رنگ در زمین دهد. در همان آغاز بازی و در دقیقه ۴۵ توپ به محمدمهدی لطفی در محوطه جریمه پرسپولیس رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از بالای دروازه نیازمند به بیرون رفت.

ارونوف یخ بازی را آب کرد

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۵۲ و زمانی که توپ در اختیار میلاد محمدی بود او با پاسی بلند و رو به جلو اوستون ارونوف را صاحب موقعیت کرد و تلاش محمدامین حزباوی برای تصاحب توپ بی نتیجه بود تا اینکه ارونوف با نفوذ به محوطه جریمه سپاهان با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد و موفق شد دروازه حسینی را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود پرسپولیس شود.

توقف در جریان بازی

در دقیقه ۶۴ مسابقه و به دلیل بارش شدید برف در تهران و ورزشگاه محل برگزاری این دیدار، داور دستور به توقف بازی داد تا با اقدام کادر اجرایی، خطوط داخل زمین مجدداً مشخص و نمایان شوند.

محمدامین کاظمیان در دقیقه ۶۵ از سمت راست اقدام به ارسال توپ به محوطه جریمه سپاهان کرد که ایگور سرگیف بالاتر از مدافع سپاهان با سر به توپ ضربه زد و توپ او با اختلاف از بالای دروازه حسینی به بیرون رفت.

حسینی دروازه سپاهان را نجات داد

در دقیقه ۶۹ و روی یک ضد حمله، ایگور سرگیف با فرار از تله آفساید در موقعیتی تک به تک با حسینی قرار گرفت اما ترجیح داد تا به کاظمیان پاس داد اما این بازیکن قدر موقعیت به دست آمده را ندانست و دروازه بان سپاهان با خروج به موقع خود توپ را در اختیار گرفت.

ارونوف کار سپاهان را یکسره کرد

بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۷۲ و روی یک کار تیمی توپ را به ارونوف رساندند و این بازیکن با چرخش به موقع خود دو بازیکن سپاهان را از پیش رو برداشت و با پشت پا توپ را به هم تیمی خود در تیم ملی ازبکستان (ایگور سرگیف) رساند و این مهاجم ازبک که در نیمه دوم برای پرسپولیس به میدان آمده بود موفق شد گل دوم را برای سرخ پوشان به ثمر برساند.

پس از گل دوم پرسپولیس باز هم ارونوف روی دروازه سپاهان خطر ساز شد و این بار در محوطه جریمه با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که حسینی با واکنش خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

بازیکنان سپاهان پس از دریافت ۲ گل از پرسپولیس حملات خود روی دروازه این تیم را شدت دادند و در دقیقه ۷۹ در محوطه جریمه پرسپولیس، توپ به ریکاردو آلوز رسید اما شوت این بازیکن با اختلافی زیاد از بالای دروازه نیازمند راهی اوت شد.

مهاجمان پرسپولیس دو موقعیت گلزنی را از دست دادند

بازیکنان پرسپولیس در دقایق پایانی بازی به حملات خود ادامه دادند و ابتدا در دقیقه ۸۴ شوت علی علیپور در محوطه جریمه سپاهان به شکل خطرناکی از کنار دروازه حسینی به بیرون رفت و در دقیقه ۹۰ نوبت به امید عالیشاه رسید که در محوطه هجده قدم توپ را به ایگور سرگیف پاس داد اما ضربه این بازیکن را سید حسین حسینی به خوبی مهار کرد.

مهاجم گلزن پرسپولیس اخراج شد

در دقیقه ۴ + ۹۰ ایگور سرگیفت با کف پا باعث سرنگونی محمد دانشگر شد و داور پس از بازبینی صحنه با سیستم کمک داور ویدئویی VAR مهاجم گلزن پرسپولیس را کارت قرمز از زمین بازی اخراج کرد.

مشت نیازمند پنالتی شد

در شرایطی که ۶ دقیقه وقت اضافه به پایان رسیده بود پیام نیازمند که قصد دفع توپ را داشت روی بازیکن حریف خطا کرد که در بازبینی توسط کمک داور ویدئویی توسط بنیادی فر اعلام پنالتی شد وآلوز در دقیقه ۱۰۳ توپ را به گل تبدیل کرد.

با کسب ۳ امتیاز این بازی پرسپولیس ۳۱ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان به طور موقت به صدر جدول صعود کرد.