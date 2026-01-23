  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

هفته هفدهم لیگ بیست و پنجم؛

تساوی گل گهر - فجر و چادرملو - شمس آذر در نیمه اول

تساوی گل گهر - فجر و چادرملو - شمس آذر در نیمه اول

نیمه اول دو دیدار همزمان هفته هفدهم لیگ برتر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو دیدار همزمان هفته هفدهم لیگ برتر امروز جمعه ۳ بهمن و از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شد که تیم‌های گل‌گهر - فجر سپاسی و چادرملو - شمس آذر مقابل هم قرار گرفتند. نیمه نخست هر دو بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیدار اول که در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار شد، شاگردان مهدی تارتار و پیروز قربانی با ارائه بازی متعادل در نیمه اول موفق به باز کردن دروازه یکدیگر نشدند. قضاوت این بازی بر عهده فرهاد امینی بود و توپ در نیمه نخست بیشتر در میانه های زمین در گردش بود و فرصت‌های محدود برای گلزنی روی دروازه ها ایجاد شد تا بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول خاتمه یابد.

در مسابقه همزمان دیگر، چادرملو در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان شمس آذر بود. شاگردان سعید اخباری و وحید رضایی تلاش کردند کنترل بازی را در دست بگیرند اما در نیمه نخست موقعیت‌های ایجاد شده به گل تبدیل نشد. داور این مسابقه، شهاب محمدی، نظارت دقیقی بر جریان بازی داشت و نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با پایان نیمه اول، در هر دو بازی تیم‌ها فرصت‌های محدودی برای گلزنی داشتند و نیمه دوم می‌تواند تعیین‌کننده برنده این مسابقات باشد.

کد مطلب 6729194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها