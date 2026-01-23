امام جمعه پارسیان: ملت ایران مسیر دفاع از حق را رها نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پارسیان با اشاره به حکمت ۲۵۰ نهج‌البلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «خدا را در برهم خوردن تصمیم‌های قطعی و گشوده شدن گره اراده‌ها شناختم» که نشان می‌دهد اراده پروردگار فوق همه برنامه‌ریزی‌های انسانی است.

وی با تبریک سوم شعبان، میلاد باسعادت حضرت امام حسین(ع) و روز پاسدار، این روز را به مردم شریف و پاسداران غیور شهرستان پارسیان تبریک گفت و افزود: ملت ما ملت امام حسین(ع) است و هرگز مسیر دفاع از حق را ترک نخواهد کرد.

امام جمعه پارسیان همچنین با اشاره به میلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز، این مناسبت را به جانبازان سرافراز تبریک گفت و صحیفه سجادیه را گنجینه‌ای بی‌پایان دانست که باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به روز گمرک، توسعه گمرکات را یکی از الزامات رشد اقتصادی شهرستان‌های ساحلی و مرزی دانست و تصریح کرد: توسعه گمرک در پارسیان می‌تواند زمینه‌ساز رونق همه‌جانبه اقتصادی باشد و انتظار می‌رود مسئولان استانی و کشوری به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه، با اشاره به هفته شورای آموزش و پرورش، بر ضرورت دغدغه‌مندی همه دستگاه‌ها و مردم نسبت به حل مشکلات مدارس تأکید کرد و گفت: مدارس متعلق به همه ماست و باید همانند خانه خود به آن اهمیت دهیم.

امام جمعه پارسیان در بخش پایانی سخنان خود، حوادث اخیر را «یک جنگ تمام‌عیار شهری» دانست و گفت: دشمن با استفاده از فریب نوجوانان، اقدامات تروریستی و تطمیع مالی، به‌دنبال ناامن‌سازی کشور بود اما بار دیگر ملت ایران، مسئولان و رهبری نظام را نشناخت و شکست خورد.

وی با اشاره به حمایت گسترده مردم ایران و مسلمانان جهان از رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: ملت ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات سیاسی، یکپارچه پای ولایت ایستاده و هرگونه تعرض به رهبر انقلاب را تعرض به همه امت اسلامی می‌داند.

اسماعیل‌نیا در پایان با قدردانی از مسئولان شهرستان پارسیان برای حضور مستمر در کنار مردم، وحدت و انسجام ملی را عامل اصلی پیروزی بر دشمنان دانست و بر بهره‌مندی معنوی از ماه مبارک شعبان تأکید کرد.