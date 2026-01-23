دستگاه قضا کوتاهی برخی مسئولان در مهار فتنه را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر قزوین که در مسجدالنبی(ص) برگزار شد اظهار کرد: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، ملت ایران با حضور آگاهانه خود کمر فتنه را شکستند و اکنون باید کمر فتنهگران نیز شکسته شود؛ در رأس این جریان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خونآشام قرار دارند و جمهوری اسلامی تا محو کامل جبهه استکبار از مبارزه دست نخواهد کشید.
وی در خطبههای نماز جمعه سوم بهمنماه قزوین که در مسجدالنبی(ص) برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال در روزهای اخیر فتنهای بزرگ را از سر ملت شریف ایران دور کرد و مکر و کید دشمنان را به خودشان بازگرداند.
امام جمعه قزوین با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در روز عید مبعث افزود: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی به نکات بسیار مهمی اشاره کردند و فرمودند پیامبر اکرم(ص) در میان بدترین مردم، انسانهایی چون ابوذر و سلمان را تربیت کردند؛ امروز نیز بشر در جاهلیت ثانی به سر میبرد و همان جاهلیت دوران پیامبر(ص) با چهرهای جدید در حال تکرار است.
وی خاطرنشان کرد: اسلام ظرفیت آن را دارد که جامعه را به یک جامعه ایمانی تبدیل کند؛ همانگونه که نبی مکرم اسلام(ص) بر کفار و مشرکین پیروز شد، امروز نیز جامعه ایمانی میتواند بر شیطنتها و توطئههای کفار غلبه کند، مشروط بر آنکه ایمان خود را تقویت کرده و آن را به ایمان ابوذری تبدیل کنیم؛ ایمانی که باید تعمیق یافته و گسترش پیدا کند.
فتنه اخیر، فتنهای آمریکایی ـ صهیونیستی بود
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با بیان اینکه فتنه اخیر، فتنهای آمریکایی ـ صهیونیستی بود، تصریح کرد: دخالت مستقیم رئیسجمهور آمریکا در این حوادث، هرگونه ابهام را از بین برد و ماهیت این فتنه را آشکار ساخت.
وی افزود: در گذشته مقامات درجه دو و سه آمریکا وارد چنین فتنههایی میشدند، اما این بار شخص رئیسجمهور آمریکا وارد میدان شد و عدهای فریبخورده را تحریک و هدایت کرد.
آیتالله مظفری ادامه داد: علاوه بر اینکه ترامپ در رأس فتنه اخیر قرار داشت، در این ایام با یاوهگوییهای خود، شخص مقام معظم رهبری را نیز تهدید کرد؛ بنده از طرف همه دلدادگان جبهه مقاومت به این قمارباز آمریکایی اعلام میکنم که کوچکترین تعرض به رهبر معظم انقلاب، نهتنها جان ناپاک او را بهعنوان محارب، بلکه تمام پایگاهها و نیروهای آمریکایی در سراسر جهان را به هدف مشروع جبهه مقاومت تبدیل خواهد کرد.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر شکستن کمر فتنهگران گفت: یکی از مصادیق فتنهگر، فتنهگران داخلی هستند؛ افرادی که با سرویسهای جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند، لیدری اغتشاشات را بر عهده گرفتند و با سلاح سرد و گرم به جان مردم مظلوم افتادند. این مفسدان باید در کنار مفسدان اقتصادی که خون ملت را میمکند، محاکمه شوند و امیدواریم قوه قضائیه قاطعانه با آنان برخورد کند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب از تلاش شبانهروزی و ایثار نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و سپاه تقدیر کردند که در کنار مردم این فتنه را جمع کردند؛ همچنین همراهی اغلب مسئولان در قوای مختلف، وحدتی کمنظیر را رقم زد که نقش مهمی در خاموش شدن این فتنه داشت، هرچند این به معنای نبود کوتاهی از سوی برخی افراد نیست.
امام جمعه قزوین با انتقاد از ترک فعل برخی مسئولان اظهار کرد: متأسفانه در این ایام شاهد کوتاهیهایی بودیم؛ بهعنوان نمونه، چرا در ۱۸ دیماه اینترنت تا پاسی از شب وصل بود و با تأخیر قطع شد؟ چه کسانی در این زمینه ترک فعل کردند؟ انتظار میرود دستگاه قضائی این موارد را بهصورت جدی پیگیری کند.
در سایه وحدت می توانیم بر مکر دشمنان فائق آییم
وی تأکید کرد: البته مقام معظم رهبری مردم را از اهانت به مسئولان، بهویژه مسئولان ارشد نظام، نهی کرده و همگان را به حفظ وحدت دعوت کردند تا در سایه این وحدت، رحمت الهی شامل حال ملت شود و بتوانیم بر مکر دشمنان فائق آییم.
آیتالله مظفری با اشاره به آمار جانباختگان حوادث اخیر گفت: در استان قزوین حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر شهید مدافع امنیت داشتیم که یاد و خاطره آنان را گرامی میداریم؛ در سطح کشور نیز حدود ۳ هزار نفر جان خود را از دست دادند که تقریباً به همان تعداد شهدای مدافع امنیت، افراد تروریست نیز کشته شدند و مابقی جانباختگان، حدود ۲۲۰۰ نفر، معترضانی بودند که سلاحی در دست نداشتند و همراهی خشونتآمیز نداشتند و غالباً توسط عناصر تروریستی به شهادت رسیدند.
وی افزود: در استان قزوین حدود ۶۰ نفر جانباخته غیر از شهدا داشتیم که بیشتر آنها جزو شهدای مردمی و تعداد محدودی نیز از عناصر تروریستی بودند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در پایان تأکید کرد: لازم است به خانواده همه جانباختگان سرکشی شود و در مراسم آنان حضور یابیم؛ حتی خانوادههایی که فرزندشان فریب دشمن را خورده و در شمار تروریستها بوده نیز نباید از جامعه طرد شوند. توجه به این خانوادهها و دلجویی از آنان مانع تبدیلشدنشان به معاند نظام خواهد شد و این وظیفهای انسانی و اسلامی است.
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