رستمی: جابجایی کالا در استان بوشهر افزایش یافت

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه امسال، ۸ میلیون و ۲۹۹ هزار تن کالا از مبادی استان جابه‌جا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱.۶ درصد داشته است.

وی افزود: این حجم از جابه‌جایی کالا در قالب ۵۲۹ هزار سفر (سرویس) انجام شده که در این بخش نیز شاهد افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم؛ موضوعی که بیانگر پویایی و تداوم فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

رستمی یادآور شد: محصولات پتروشیمی و نفتی، انواع گاز مایع و مصالح ساختمانی بیشترین فراوانی را در زمینه جابجایی کالا دارند.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد جابجایی کالاها برون استانی است، خاطرنشان کرد: چهار مقصد اصلی جابجایی کالاها در استان بوشهر شامل تهران، فارس، سیستان و بلوچستان و خوزستان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با قدردانی از تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و تشکل‌های صنفی اظهار کرد: اکنون ۱۹۹ شرکت، پنج هزار و ۸۴ دستگاه ناوگان و پنج هزار و ۹۴۳ راننده در بخش حمل و نقل استان بوشهر فعالیت دارند.