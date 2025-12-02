مدیرکل راهداری بوشهر: جابجایی مسافر ۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری چهار میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۴۲ مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان جابه‌جا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: این تعداد مسافر در قالب بیش از ۳۴۰ هزار سفر (سرویس) به مقاصد درون استانی یا برون استانی جابه‌جا شدند.

رستمی با اشاره به افزایش خدمات‌رسانی ناوگان مسافری بوشهر، تأکید کرد: طی هشت ماهه امسال، جابجایی مسافر در استان ۳۳ درصد و سفر ۴۱ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص ترکیب ناوگان مسافربری بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی‌بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری در استان فعال هستند و بخش عمده جابه‌جایی مسافران را بر عهده دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر تصریح کرد: خوشبختانه استان بوشهر دارای یکی از جوان‌ترین ناوگان مسافری سطح کشور است، با این حال اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر برنامه‌ریزی کرده با پرداخت تسهیلات نوسازی ناوگان، زمینه افزایش ایمنی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران را فراهم کند.