به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی صبح شنبه در جلسه امضای تفاهم نامه مشترک بین واحدهای آذربایجان غربی و اردبیل که در محل سالن جلسات شهید سلیمانی واحد اردبیل برگزار شد؛ با اشاره به سیمای کلی، ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های جهاد دانشگاهی استان اردبیل اظهار کرد: واحد اردبیل در سه محور اصلی، سلامت و درمان ناباروری، گردشگری و کشاورزی در کنار سایر ماموریت‌های محوله فعالیت می‌کند .

وی با اشاره به اینکه درمان ناباروری از دغدغه‌های استان اردبیل نیز می‌باشد بیان کرد: جهاددانشگاهی استان اردبیل با ارائه خدمات در قالب مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروی قفقاز توانسته است با فرزندآوری به سه‌هزارو ۲۰۰ خانواده امید به زندگی اهدا کند .

سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت:فضای فیزیکی را از مشکلات اصلی این مرکز عنوان کرد و ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های و هماهنگی‌های انجام شده با همکاری خیرین سلامت استان، جهاددانشگاهی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در حال رایزنی برای احداث و راه‌اندازی مجتمع تحقیقاتی سلامت زنان و درمان ناباروری در استان هستیم.

اوچی آمار ابتلا به بیماری سرطان در منطقه آذربایجان بویژه در استان اردبیل را نسبت به آمار کشوری بیشتر عنوان کرد و گفت: آماده همکاری در زمینه غربالگری سرطان با استفاده از توانمندی‌های شبکه جهاددانشگاهی هستیم.

وی حوزه دیگر فعالیت واحد اردبیل را گردشگری اعلام کرد و بیان داشت: استان اردبیل به لحاظ برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری از جمله جاذبه‌های طبیعی، کوه سبلان، آب‌های گرم درمانی و طبیعی و ... گردشگری از محورهای اصلی توسعه آن بوده و جهاددانشگاهی نیز با انجام طرح جامع گردشگری استان به عنوان سند بالادستی و چند طرح گردشگری مرتبط در چند سال گذشته توانسته سهمی در توسعه برنامه‌ها و زیر ساخت٬های علمی و مطالعاتی استان داشته باشد .

وی تاکید کرد: با توجه به اجرای طرح ساماندهی گردشگری سلامت از مرز بیله سوار استان در سنوات گذشته زمینه همکاری در خصوص ساماندهی گردشگری شمالغرب کشور بویژه در گردشگری سلامت با استان‌های غرب کشور فراهم است.

سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: در واحد استان اردبیل به لحاظ فعال بودن مرکز رشد گیاهان دارویی با ۲۲ شرکت مستقر می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک در زمینه گیاهان دارویی، طب سنتی، کشاورزی و ... باشد.

رضا حسین‌زاده، رئیس جهاددانشگاهی استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت و توانمندی‌های واحد استان آذربایجان غربی بیان داشت: در راستای همکاری‌های هدفمند و آیندگرا ضروری است ظرفیت‌های مغفول و پنهان هر دو استان احصاء و زمنیه فعالیت مشترک فراهم گردد .

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی با ۴۷۵معدن یکی از استان‌های معدن خیز کشور می‌باشد بیان داشت: برای اولین بار در استان آذربایجان‌غربی، آزمایشگاه تخصصی مواد غذایی جهاد دانشگاهی موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی ISO۱۷۰۲۵ از پژوهشکده استاندارد کشور برای آزمون‌های تخصصی موادغذایی و آشامیدنی شده است و آنالیز بخشی از معدن‌های این استان نیر از طریق این آزمایشگاه انجام می شود.

حسین زاده با اعلام ا ینکه در زمنیه هر نوع آزمایش تخصصی آماده همکاری با جهاددانشگاهی استان اردبیل هستیم افزود: آماده همکاری در زمنیه آنالیز گیاهان، آب و هر نوع آنالیز دیگر با قراردادهای مشخص و مناسب هستیم.

در ادامه این جلسه تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی امضاء و تبادل شد .