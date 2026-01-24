به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر شنبه کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار هرمزگان، معاونان وزارت ارشاد و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان برگزار شد، با تقدیر از دست‌اندرکاران و مسئولان برگزارکننده این مراسم، بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مرادی در سخنان خود ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و حمایت‌های ایشان از برنامه‌های فرهنگی استان هرمزگان، گفت: مردم استان هرمزگان خونگرم و با درک و شعور بالایی هستند و شایسته خدمات مسئولانه‌اند. باید تمام تلاش و همت خود را برای ارتقای رفاه، اقتصاد و فرهنگ مردم صرف کنیم.

وی با اشاره به ارزش‌های اخلاقی و دینی، عدالت و مدیریت درست منابع را محور برنامه‌های مسئولان دانست و افزود: عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود. مسئولان باید همزمان با تأمین امنیت مرزها، به حمایت از نیازمندان، ناتوانان و افراد کم‌بضاعت جامعه نیز توجه داشته باشند.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش به تهدیدات خارجی علیه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل همواره در تلاش‌اند استقلال ایران را تضعیف کنند و به دنبال تجزیه یا نابودی کشور هستند، اما شعور و آگاهی مردم باعث حفظ انقلاب و امنیت کشور می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان، جوانان، هنرمندان و فعالان فرهنگی، تصریح کرد: استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که باید با حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، زمینه توسعه فرهنگی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

مرادی همچنین از همه دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام و مجموعه‌های فرهنگی استان هرمزگان تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم و حمایت از ظرفیت‌های جوانان و هنرمندان، باید همواره اولویت مسئولان باشد.