به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر شنبه کنگره بینالمللی امام سجاد علیهالسلام که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار هرمزگان، معاونان وزارت ارشاد و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان برگزار شد، با تقدیر از دستاندرکاران و مسئولان برگزارکننده این مراسم، بر اهمیت خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
مرادی در سخنان خود ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و حمایتهای ایشان از برنامههای فرهنگی استان هرمزگان، گفت: مردم استان هرمزگان خونگرم و با درک و شعور بالایی هستند و شایسته خدمات مسئولانهاند. باید تمام تلاش و همت خود را برای ارتقای رفاه، اقتصاد و فرهنگ مردم صرف کنیم.
وی با اشاره به ارزشهای اخلاقی و دینی، عدالت و مدیریت درست منابع را محور برنامههای مسئولان دانست و افزود: عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود. مسئولان باید همزمان با تأمین امنیت مرزها، به حمایت از نیازمندان، ناتوانان و افراد کمبضاعت جامعه نیز توجه داشته باشند.
مرادی در بخش دیگری از سخنانش به تهدیدات خارجی علیه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل همواره در تلاشاند استقلال ایران را تضعیف کنند و به دنبال تجزیه یا نابودی کشور هستند، اما شعور و آگاهی مردم باعث حفظ انقلاب و امنیت کشور میشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان، جوانان، هنرمندان و فعالان فرهنگی، تصریح کرد: استان هرمزگان دارای ظرفیتهای بینظیری است که باید با حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، زمینه توسعه فرهنگی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود.
مرادی همچنین از همه دستاندرکاران کنگره بینالمللی امام سجاد علیهالسلام و مجموعههای فرهنگی استان هرمزگان تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم و حمایت از ظرفیتهای جوانان و هنرمندان، باید همواره اولویت مسئولان باشد.
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