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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

مرادی: تقویت اقتصاد خانواده‌ها، اولویت اصلی مسئولان باشد

مرادی: تقویت اقتصاد خانواده‌ها، اولویت اصلی مسئولان باشد

بندرعباس-نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای اقتصادی،اجتماعی مردم، گفت:تمام هم و غم و وقت خود را باید صرف رفع نیازهای مردم و تقویت سفره مردم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر شنبه کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار هرمزگان، معاونان وزارت ارشاد و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری استان برگزار شد، با تقدیر از دست‌اندرکاران و مسئولان برگزارکننده این مراسم، بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مرادی در سخنان خود ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و حمایت‌های ایشان از برنامه‌های فرهنگی استان هرمزگان، گفت: مردم استان هرمزگان خونگرم و با درک و شعور بالایی هستند و شایسته خدمات مسئولانه‌اند. باید تمام تلاش و همت خود را برای ارتقای رفاه، اقتصاد و فرهنگ مردم صرف کنیم.

وی با اشاره به ارزش‌های اخلاقی و دینی، عدالت و مدیریت درست منابع را محور برنامه‌های مسئولان دانست و افزود: عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود. مسئولان باید همزمان با تأمین امنیت مرزها، به حمایت از نیازمندان، ناتوانان و افراد کم‌بضاعت جامعه نیز توجه داشته باشند.

مرادی در بخش دیگری از سخنانش به تهدیدات خارجی علیه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل همواره در تلاش‌اند استقلال ایران را تضعیف کنند و به دنبال تجزیه یا نابودی کشور هستند، اما شعور و آگاهی مردم باعث حفظ انقلاب و امنیت کشور می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان، جوانان، هنرمندان و فعالان فرهنگی، تصریح کرد: استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که باید با حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، زمینه توسعه فرهنگی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

مرادی همچنین از همه دست‌اندرکاران کنگره بین‌المللی امام سجاد علیه‌السلام و مجموعه‌های فرهنگی استان هرمزگان تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم و حمایت از ظرفیت‌های جوانان و هنرمندان، باید همواره اولویت مسئولان باشد.

کد مطلب 6729895

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