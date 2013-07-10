ثبت نام 450 هرمزگانی در طرح تربیت مبلغین کنگره امام سجاد/ برگزاری 20 کارگاه آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری از پایان مهلت ثبت نام فعالان فرهنگی مساجد برای شرکت در طرح تربیت مبلغ کنگره بین المللی امام سجاد(ع) تحت عنوان "سفیران ولایت" خبر داد و افزود: 450 نفر از ائمه جماعات، مدیرمسئولان، مسئولان واحد خواهران و أعضای فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان برای شرکت در این طرح نام نویسی کردند.

وی افزود: طرح تربیت مبلغ کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در قالب اردوی فرهنگی آموزشی " سفیران ولایت " از 11 تا 15 شهریور ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار می شود.

پهلوانی با بیان این که 20 کارگاه آموزشی و بیش از پنج همایش فرهنگی برای این طرح پیش بینی شده است، اظهار داشت: صحیفه سجادیه، اخلاق در قرآن، حجاب و عفاف، فتنه تکفیری ها، انحرافات در مباحث مهدویت، جایگاه اهل بیت(ع) در بین مسلمانان، نقش ائمه خاصه امام سجاد(ع) در اعتلای اسلام، فرهنگ مسجد و روش شناسی بخش فرهنگی ازجمله موضوع های کارگاه های آموزشی این طرح است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان ادامه داد: در همایش های این طرح نیز که با حضور مراجع عظام تقلید و علمای برجسته دینی برگزار می شود، مطالبی پیرامون سیره علمی و عملی امام سجاد(ع) و آشنایی با کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه ارائه خواهد شد.

مدیر اجرایی کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در هرمزگان گفت: گروهی از علمای هرمزگانی مقیم شهر مقدس قم از هم اینک پی گیر برنامه های بخش محتوای علمی طرح تربیت مبلغین جوان کنگره بین المللی امام سجاد(ع) هستند.

پهلوانی، زیارت حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران، دیدار با مراجع عظام تقلید، بازدید از کارگاه ساخت ضریح امامین عسگریین(ع) و بازدید و تبادل نظر و تجربه با کانون های فرهنگی، هنری برتر مساجد استان قم برای تبادل تجربه را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این طرح عنوان کرد.

وی در پایان گفت: پس از اتمام این دوره، دوره های غیر حضوری آموزشی ویژه شرکت کنندگان در طرح تربیت مبلغ کنگره بین المللی امام سجاد(ع) برگزار می شود و سپس با عنوان خادم افتخاری امام سجاد(ع) در استان هرمزگان معرفی خواهند شد.

به گزارش مهر، همچنین دومین نشست هم‌اندیشی کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های فعال در برپایی سومین کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) در محل سالن جلسات ستاد عالی نظارت بر کانون‌های مساجد کشور برگزار شد، نظرات، پیشنهادات و برنامه‌های در دست اقدام برای این کنگره تشریح شد.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از علمای برجسته جهان اسلام در حوزه معارف اهل بیت (ع) با محوریت امام زین‌العابدین (ع)، انتشار فصل نامه‌ای با عنوان اندیشه‌های اهل بیت(ع)، برگزاری شب شعر، حضور فعال و اجرای برنامه از سوی انجمن‌های مؤلفان داستان، شعر، فیلم و تعزیه موضوع هایی بود که در دوّمین جلسه هم‌اندیشی کنگره بین المللی امام سجاد (ع) به آن پرداخته شد.

سبک زندگی در صحیفه سجادیه، مباحث اجتماعی از دیدگاه امام سجاد (ع)، بهداشت معنوی از منظر صحیفه سجادیه، جایگاه قرآن در صحیفه سجادیه با توجه به دعای 42 آن و اقتصاد در نگاه صحیفه سجادیه و امام سجاد (ع)، موضوع مقالات سوّمین کنگره بین‌المللی امام سجاد (ع) است که علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ دهم مهرماه 1392 به آدرس استان هرمزگان بندرعباس، بلوار پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد ارسال یا به پایگاه اطلاع‌رسانی جوانان مساجد برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنند.

دومین جلسه هم‌اندیشی کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) با حضور نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری هرمزگان، دبیرخانه ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، شبکه قرآن و معارف سیما، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.